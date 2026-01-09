Sheinbaum ‘regaña’ a Adriana Marín por decir que el narco emplea a 185 mil personas: ‘No es el dato’

Sheinbaum rechaza que narco ‘emplee’ a 185 mil personas al año: ‘No es el dato’ (Crédito: Cuartoscuro / Captura de Pantalla)

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy desafortunadas” las declaraciones de Adriana Marín, encargada de Comunicación Digital de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quien afirmó que erradicar al crimen organizado resulta complejo debido a que genera entre 160 mil y 185 mil empleos.

La mandataria federal sostuvo que el dato difundido por la morenista es incorrecto y señaló que las instituciones de inteligencia cuentan con información puntual sobre el número de personas reclutadas por el narcotráfico.

“Muy desafortunadas las declaraciones de esta joven, la verdad. No es el dato, por supuesto, que hay trabajo, sobre todo el Centro Nacional de Inteligencia, en este tema”, expresó.

Sheinbaum afirmó que el gobierno federal impulsa acciones para impedir que jóvenes ingresen a las filas del crimen organizado, al tratarse de uno de los sectores más vulnerables, ya que algunos consideran esa vía como una opción de vida.

¿Adriana Marín recibió respaldo de Morena tras polémica?

Las declaraciones de Adriana Marín y la difusión de un fragmento del debate en el que participaron posturas ideológicas distintas generaron reacciones dentro de Morena.

“El narcotráfico es uno de los mayores empleadores a nivel nacional. Reclutan alrededor de 160 mil a 185 mil personas, y en realidad se necesitan 350 personas más a la semana para cubrir a las personas que son detenidas o asesinadas”, afirmó durante el programa Razonados, del medio La Razón.

Tras la polémica, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México emitió un comunicado en respaldo a Marín. En el documento, señalaron que el narcotráfico debe enfrentarse mediante inteligencia, aplicación de la ley y una política social que atienda las causas, con el objetivo de impedir que los jóvenes se integren a estas organizaciones.

Los legisladores afirmaron que esta estrategia, impulsada durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, logró resultados sin precedentes en el combate a la delincuencia.

Finalmente, acusaron la existencia de una campaña para “intimidar y agredir” a integrantes de su movimiento.

¿El narco genera tantos empleos en México?

El debate sobre el número de personas que integran las filas de la delincuencia organizada no es nuevo.

En 2023, una investigación elaborada por Rafael Prieto-Curiel, Gian María Campedelli y Alejandro Hope estimó que el crimen organizado podría ubicarse como el quinto mayor empleador en México, por debajo de corporaciones como Femsa, Walmart y América Móvil.

Detrás de estas cifras existen fenómenos sociales complejos, entre ellos el reclutamiento forzado mediante falsas ofertas de empleo, secuestros y la glorificación del estilo de vida criminal, factores que facilitan la incorporación de personas a grupos delictivos.