Sheinbaum reacciona a detención de Alejandra Ang con 800 mil pesos en Calexico: ‘Debe dar explicaciones’

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la diputada de Baja California, Alejandra Ang, explicar el origen de los 800 mil pesos con los que fue detenida en Calexico. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la detención de la diputada de Morena, Alejandra Ang Hernández, legisladora local de Baja California, quien fue detenida en la garita de Calexico por no declarar 800 mil pesos al intentar cruzar la frontera.

La mandataria afirmó que la morenista debe explicar el origen de los recursos, luego de que señalara que el dinero correspondía a la venta de un vehículo y a parte de los ahorros de ella y de su pareja.

“Tiene que dar explicaciones ella y que se haga la investigación (en caso de un delito)”, expresó la presidenta durante la mañanera del 8 de enero.

Sheinbaum indicó que revisarán el caso de la diputada local Alejandra Ang Hernández para definir si corresponde una investigación por parte de la Fiscalía estatal o de la Fiscalía General de la República.

¿Cuál es el mensaje de Sheinbaum para los funcionarios con una vida ostentosa?

La presidenta Sheinbaum aprovechó el caso para enviar un mensaje a funcionarios y servidores públicos, tanto de Morena como de la oposición, sobre los principios que deben regir su conducta.

Pidió a los funcionarios mantener una vida honesta, con apego a la justa medianía, y ejercer el poder con humildad, con el objetivo de servir al pueblo.

“Que se comporten como debe ser, primero, lo he dicho muchas veces y es un mensaje a todos, no solamente a los que pertenecen a nuestro movimiento: el poder es humildad y uno debe comportarse siempre sirviendo al pueblo y manteniendo una vida honesta y en la justa medianía como debe ser”, afirmó.

¿Cómo ocurrió la detención de Alejandra Ang en la garita de Calexico?

Durante su intento de cruce fronterizo, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaron una revisión detallada a la camioneta blanca GMC, modelo Yukon, en la que viajaba Alejandra Ang.

Las autoridades localizaron el efectivo en dos compartimentos ocultos, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera del vehículo.

Tras el hallazgo, la diputada local explicó a los agentes del CBP que los recursos tenían como destino una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.

Posteriormente, las autoridades la sometieron a un interrogatorio y le otorgaron la libertad. A partir del 6 de enero inició un plazo de un mes para aclarar el origen del dinero transportado.

Alejandra Ang no es la primera integrante de Morena que enfrenta señalamientos por parte de autoridades estadounidenses. En el pasado, Aracely Brown fue vinculada al Cártel de Sinaloa por presunto apoyo y protección desde su administración municipal, cuando ocupó el cargo de alcaldesa de Playas de Rosarito.