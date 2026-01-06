¿Qué sabemos de Alejandra Ang, diputada de Morena, que detuvieron en la garita de Calexico, cruzando a EU?

La diputada de Morena, Alejandra Ang, iba a bordo de una camioneta cuando intentó cruzar en la garita de Calexico.

La diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Baja California, Alejandra Ang Hernández, fue detenida en la Garita de Calexico por no declarar aparentemente la cantidad de 800 mil pesos.

Los primeros reportes extraoficiales señalan que la legisladora llevaba el monto de efectivo dividido en dos secciones de su automóvil, una parte enfrente y otra atrás, escondites que fueron localizados por los agentes del CBP.

El vehículo utilizado por la diputada morenista era una camioneta blanca marca GMC, modelo Yukon, misma que fue sujeta a una minuciosa revisión.

Alejandra Ang Hernández supuestamente habría declarado a los elementos del CBP que el efectivo que llevaba era suyo y tenía como destino ser depositado en una cuenta de su propiedad que tiene en Estados Unidos.

¿Qué sabemos de la detención de la diputada de Morena en Baja California?

Luego de ser sometida a un interrogatorio, la diputada y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Baja California fue puesta en libertad para retornar a Mexicali, México.

Tras este hecho tendrá un lapso de un mes para aclarar a la autoridad estadounidense el origen del dinero que llevaba en su camioneta, por el momento se presume que el efectivo fue retenido por los elementos del CBP.

Por el momento, la diputada bajacaliforniana no ha compartido nada en torno a este tema en sus redes sociales, ni tampoco la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Por otro lado, los comentarios de los bajacalifornianos en contra de la diputada han sido constantes al advertir que de nuevo un legislador de Morena tiene problemas legales en Estados Unidos.

Recientemente, la exalcaldesa de Playas de Rosarito y actual diputada federal, Aracely Brown, fue ligada a integrantes del Cartel de Sinaloa, en particular con la facción de “La Mayiza” a la cual supuestamente proporcionó apoyo y protección desde su gobierno, de acuerdo con la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

¿Quién es la diputada de Morena, Alejandra Ang?

La diputada Alejandra Ang es militante de Morena, en Mexicali y como parte de su trayectoria, fue regidora del 22 Ayuntamiento del municipio.

Además, fue coordinadora de la Comisión de Desarrollo y Asistencia Social, así como secretaria de la Comisión de Obras y Servicios Públicos. También se desempeñó como directora de Desarrollo Social Municipal del 23 ayuntamiento de Mexicali.

Alejandra Ang estudió Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Diseño campus Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California.