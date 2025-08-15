Retiran visa a Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, y a su esposo: ‘Hay una investigación de EU’

Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, habló sobre el retiro de su visa a ella y a su esposo, Carlos Torres. (Gobierno de Mexicali)

Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, y su esposo, Luis Samuel Guerrero, se suman a la polémica sobre el retiro de visas de Estados Unidos a funcionarios públicos en México.

Fue tanto a Bustamante, como a su marido, Luis Samuel Guerrero, a quienes les fue retirado el documento, según información de Zeta. El semanario agregó que la orden de retirar la visa a Guerrero se hizo extensiva para su esposa.

Sin embargo, no se ha podido acreditar la sanción contra la alcaldesa debido a que ella no ha intentado cruzar hacia Estados Unidos.

LGuerrero es médico de profesión, pero tiene un cargo en la Secretaría de Salud y del Consejo Estatal de para la Prevención de Accidentes (COEPRA).

“Esa situación ocurrió el 8 de agosto cuando él intenta cruzar en la garita vieja, entre Mexicali y Calexico, pero se le mandó a una segunda revisión. Estuvo una hora y media y se le revocó la visa debido a una organización en curso por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de EU”, dijo la reportera Tiffany Abish en entrevista con Azucena Uresti.

¿Qué sabemos sobre el retiro de la visa a Norma Bustamante?

Según los reportes, indican que Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, no tiene la costumbre de viajar a Estados Unidos, por lo que no había aclarado la situación sobre su visa.

Por medio de sus redes sociales, Bustamante negó que le haya sido retirado el documento migratorio, pero reconoció que la visa de su esposo fue retenida.

“En relación con la información sobre la situación migratoria de mi esposo Luis Guerrero, aclaramos que él fue entrevistado para revisión en la garita de Mexicali, tras hacer una serie de preguntas las autoridades retuvieron su visa sin motivo alguno o aviso previo, esto solo afecta a él en su situación de cruce fronterizo”, dijo en el post.

¿Cómo va la visa de Marina del Pilar?

Uno de los primeros avisos sobre el retiro de la visa a un funcionario público fue a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

La mandataria estatal afirmó que está en proceso de recuperar su documento migratorio para entrar a Estados Unidos.

Marina del Pilar reconoció que le fue retirada la visa, pero aseguró que no le dieron explicación alguna, y acusó de falsos los señalamientos sobre una supuesta investigación de EU en su contra.

“Hay temas administrativos y pues hay mucho respeto a la soberanía de ese país, pero seguimos con mucha comunicación y coordinación”, respondió la gobernadora tras ser cuestionada por la prensa.

La visa les fue revocada tanto a Marina del Pilar como a su esposo, Carlos Torres, quien era coordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana.

Carlos Torres dijo que “su conciencia está tranquila” y aseguró que se resolvería la situación de forma favorable.