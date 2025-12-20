Capturan a Javier Gabriel ‘N’, uno de los más buscados por autoridades de Baja California

“La Piruja” se trasladaba armado, en compañía de otro sujeto. ambos quedaron a disposición de la FGR. (Foto: Defensa Nacional)

MEXICALI.- La madrugada de este sábado se detuvo a Javier Gabriel “N”, alias “La Piruja”, quien se presume es un integrante de alto rango dentro de una estructura delictiva de Sinaloa, con operaciones en las zonas limítrofes entre Baja California y Sonora.

Dicha persona se encontraba en la lista de los objetivos delictivos prioritarios para las fuerzas de seguridad que integran la mesa de la Paz, por su supuesta cercanía con los liderazgos principales de la citada organización delictiva.

El operativo fue quirúrgico, agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) trazaron la zona rural de Mexicali, específicamente en el Kilómetro 57, junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), con apoyo de otras corporaciones locales y federales.

“La Piruja” se trasladaba armado, en compañía de otro sujeto, por lo que ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para la investigación pertinente.

Algunas de las cosas decomisadas en el operativo fue lo siguiente:

2 armas largas calibre .223.

3 granadas de fragmentación.

Chalecos balísticos.

Cargadores y cartuchos.

Cerca de 1.5 kilos de metanfetamina.

1,400 dosis de mariguana.

2 vehículos de reciente modelo, uno de ellos blindado.

Según análisis de información posterior a la detención, se presume que el detenido operaba desde hace tiempo fuera de la entidad, en específico desde Sonora, y tenía unas semanas de llegar a Baja California en busca de un control de zonas para delinquir en el Valle de Mexicali.

El caso quedó en manos de la FGR para la investigación, análisis balístico del armamento y definir la situación jurídica de más personas detenidas, identificadas como generadores de violencia dentro y fuera de la entidad.