La corrupción, divisa de Morena

Si no fuera por los críticos del sistema, no habría instancia gubernamental que descubriera la podredumbre que corroe por los cimientos de la 4T.

Un ejemplo es el caso del huachicol fiscal, que fue revelado por periodistas expertos en corrupción y por organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción.

Ni la CNDH, ni el Poder Legislativo, ni el Judicial, y mucho menos las dependencias que asumieron las funciones de los organismos autónomos como el INAI, y menos tocarán al oficialismo ni con el pétalo de una rosa.

Por ejemplo, el caso de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, el también conocido como “Lord Relojes”, trascendió a la opinión pública por las investigaciones realizadas por empresarios y grupos que hacían trámites aduaneros.

Estos tenían que pagar el diezmo correspondiente para liberar sus productos de las aduanas, hecho que obligó a la presidenta a correrlo. Esperemos que el caso no quede hasta esa remoción, sino que continúe hasta las últimas consecuencias.

La desfachatez de presumir su colección de relojes de alta gama y los vehículos deportivos, así como sus propiedades, alertaron a la FGR y a la Secretaría Anticorrupción de Raquel Buenrostro sobre el proceder de Tonatiuh.

Ahora, él debió tener un padrino en las alturas de la 4T, y no hay otro que “Andy López Beltrán” para llevar a cabo sus fechorías.

Este caso, como el del huachicoleo fiscal, en donde, de entrada, hubo un daño patrimonial a la Nación de 600 mil millones de pesos, trascendió y se hizo viral, salieron embarrados varios servidores públicos de alto nivel como Adán Augusto López o el almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y sus familiares.

Esto fue gracias a revelaciones publicadas en medios de comunicación y redes sociales. No obstante que el gobierno de Sheinbaum trató de minimizarlos, lo cierto es que dañó severamente la imagen de impolutos de AMLO y sus secuaces.

Justo por estas razones y por la ineptitud de los gobiernos de izquierda en el continente, han caído como fichas de dominó los gobernantes izquierdosos de la región.

Por ello, lucen preocupados los prominentes miembros de la 4T, incluyendo el tabasqueño que está resguardado en su madriguera de Palenque.

Ahora bien, ya corrieron a “Lord Relojes”, pero ¿quedará hasta allí el asunto? ¿O será investigado hasta las últimas consecuencias sobre el lavado de dinero, defraudación fiscal, delincuencia organizada, tráfico de influencias y otros delitos que seguramente vienen agarrados de la mano?

La corrupción es la divisa distintiva de Morena y de todo el grupo en el poder. Aunque controlan totalmente el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que tarde o temprano, con la ayuda de gobiernos democráticos y, desde luego, por la presión de los mexicanos, esas ratas enfundadas en las casacas guindas serán juzgadas por sus delitos.

No es exagerado aseverar que en el futuro, ya cuando deje de gobernar el país el obradorato, quedará el estigma de la corrupción sobre sus nombres.

Cuando se pensaba que ya se conocían todos los casos de personajes de la 4T manchados por la corrupción, saltan otros, como el de Tonatiuh, y no hay que dudar que mañana o pasado nos amanecemos con otros similares, en donde la corrupción corrompe las entrañas de la autollamada 4T.

La presidenta de la República debería apretar las tuercas a sus correligionarios y subalternos para limpiar la casa de corruptos. Tal vez por eso, ya se menciona en radio pasillo sobre inminentes relevos en el gabinete de secretarios de Estado y en el gabinete ampliado. También se habla de legisladores impuestos por López Obrador que no gozan de las simpatías de la doctora.

Se habla de Mario Delgado, titular de la SEP; de Octavio Romero, del Infonavit; Martí Batres, del ISSSTE; Rosa Icela Rodríguez, de Segob, y otros tantos, como Adán Augusto López Hernández, presidente del Senado.

Si no se limpia la casa ahora, luego no se quejen de que habrá otra alternancia política en la región, al pasar de un gobierno de izquierda representado por el binomio AMLO-Sheinbaum a uno de derecha; que en nuestro país no hay otro que el PAN o tal vez algún candidato de la sociedad civil. Veremos, dijo un ciego.

En los próximos días este reportero tomará unas vacaciones que, si bien tal vez no son merecidas, sí son muy necesarias. Felices fiestas decembrinas. Abur.