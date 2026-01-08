¿Trump termina con la ‘epidemia’ de fentanilo? Muertes por dosis y suministro baja en EU, revela estudio

Una interrupción repentina en el suministro ilícito de fentanilo, en lugar de avances en el tratamiento o la vigilancia policial, puede explicar la fuerte caída de las muertes por sobredosis en Estados Unidos desde mediados de 2023, según un nuevo estudio cietnífico.

En 2023, América del Norte sufrió una crisis de suministro, probablemente relacionada con controles más estrictos sobre los precursores químicos del fentanilo en China, según informaron los investigadores en el estudio publicado en Science. Esta interrupción redujo tanto la disponibilidad como la potencia del fentanilo, coincidiendo con una rápida disminución de las muertes relacionadas con opioides sintéticos.

Después de más de una década de aumentos constantes, las muertes en Estados Unidos relacionadas con los opioides sintéticos alcanzaron su punto máximo en 2023 antes de caer en más de un tercio a fines de 2024. Explicar esa reversión se ha convertido en una pregunta central para los responsables de las políticas, en medio de afirmaciones rivales de que el tratamiento ampliado, los programas de reducción de daños o las medidas represivas de las fuerzas del orden merecen el crédito.

“Explicar esta caída inesperada es de gran interés científico y político”, escribieron el investigador de la Universidad de Maryland, Kasey Vangelov, y sus colegas, señalando que las redes de tráfico de drogas son notoriamente difíciles de estudiar porque operan en secreto.

La disminución de las muertes por sobredosis se ha producido en un contexto de políticas estadounidenses que han tomado medidas enérgicas contra el fentanilo, utilizando la seguridad fronteriza y herramientas diplomáticas para combatir su suministro. Desde 2023, Washington ha reforzado los controles en los puertos de entrada, ha lanzado una coalición internacional contra las drogas sintéticas y ha presionado a Pekín para que frene las exportaciones de precursores.

Los datos de fentanilo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos muestran que la pureza promedio del polvo incautado alcanzó su punto máximo a principios de 2023 y luego se redujo a más de la mitad a fines de 2024. Los informes de laboratorio forense también muestran que las incautaciones cayeron un 37 por ciento por debajo de su máximo de 2023, incluso cuando el fentanilo siguió siendo una prioridad principal para las fuerzas del orden.

Históricamente, cuando la oferta es limitada, los traficantes suelen diluir las drogas en lugar de subir los precios, un patrón que el estudio compara con la “shrinkflation” (inflación de precios). Una menor pureza puede significar menos muertes, ya que el riesgo de sobredosis aumenta con el fentanilo más concentrado.

Para complementar los datos oficiales, los investigadores analizaron conversaciones en línea. Las publicaciones en foros de Reddit sobre la disponibilidad y la calidad de las drogas aumentaron con menciones de una “sequía” de fentanilo a partir de mediados de 2023, coincidiendo aproximadamente con el momento en que disminuyeron las muertes por sobredosis.

En Canadá también reduce el negocio del fentanilo

Canadá ofrece una comparación. Con una menor dependencia de la producción mexicana y una mayor de la síntesis nacional a partir de precursores importados, las muertes por opioides en Canadá también comenzaron a disminuir en el tercer trimestre de 2023. Este paralelismo, según los autores, hace que una explicación exclusivamente estadounidense sea menos convincente.

“Uno de esos indicadores —un cambio del fentanilo a sus análogos— se manifiesta en los datos canadienses pero no en los estadounidenses, lo que sugiere que, si bien el suministro de ambos mercados puede haberse visto limitado al mismo tiempo, los dos mercados eran lo suficientemente distintos como para adaptarse de maneras algo diferentes”, escribieron.

El documento no llega a atribuir un mérito definitivo, pero señala evidencia de que las autoridades chinas reforzaron la supervisión de los precursores químicos del fentanilo a finales de 2023. China ha afirmado haber desmantelado decenas de miles de listados en línea de proveedores de sustancias químicas y haber reforzado la aplicación de medidas represivas contra los exportadores. Una reunión en noviembre de 2023 entre Joe Biden y Xi Jinping también condujo a una renovada cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico.

Aun así, los autores advierten que los shocks de oferta rara vez duran.

“El incentivo para restablecer el comercio ilícito de fentanilo persistirá mientras exista demanda de la droga”, dijeron, y agregaron que “podría ser prudente aprovechar la sequía actual como una oportunidad para intensificar los programas de prevención y tratamiento que tienen evidencia de una disminución de la demanda”.