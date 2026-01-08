¿Qué es la ‘doctrina Donroe’ y qué tiene que ver con la intervención de Trump en Venezuela? Esto dice la UNAM

La intervención de EU en Venezuela es la muestra de la nueva llamada 'doctrina Donroe'.

Tras la operación militar ordenada por Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, ha cobrado fuerza un término que acapara el debate internacional: la ‘doctrina Donroe’.

Esta denominación —una combinación de los nombres Donald y Monroe— describe una reinterpretación contemporánea de la histórica Doctrina Monroe, señalada por académicos y analistas como un regreso de las prácticas intervencionistas de Washington en América Latina.

¿De dónde surge la ‘doctrina Donroe?

El nombre toma inspiración de la Doctrina Monroe, formulada en 1823 por el entonces presidente estadounidense James Monroe. Su intención original fue advertir a las potencias europeas que se abstuvieran de intervenir en los asuntos de las nuevas repúblicas independientes del continente americano, concluyendo con la famosa consigna: “América para los americanos”.

Con el tiempo, aquel principio se transformó en un pilar de la política exterior estadounidense, sirviendo para justificar desde presiones políticas hasta intervenciones directas en América Latina.

Sin embargo, el vocablo ‘Donroe’ surge en un contexto muy diferente: el de una administración que, según críticos, ha fusionado el nombre de Donald Trump con la antigua doctrina para legitimar una política exterior más agresiva y unilateral.

¿Qué dice la UNAM sobre la ‘doctrina Donroe’?

En un artículo publicado por la Gaceta UNAM, el director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), Juan Carlos Barrón Pastor, sostiene que esta doctrina representa una peligrosa normalización de la acción militar sin profunda reflexión sobre sus consecuencias.

Para Barrón Pastor, la doctrina Donroe conlleva implicaciones de gran alcance: no solo debilita el papel de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sino que también pone en riesgo la integridad de alianzas globales como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) al imponer una lógica de dominio unilateral que carece de respaldo del derecho internacional.

El propio Trump ha enmarcado sus recientes acciones, incluida la operación en Venezuela, como una aplicación renovada de la Doctrina Monroe, rebautizada por su administración como ‘Donroe’.

Según informes internacionales, el expresidente afirmó que la presencia de “adversarios extranjeros” y “armas ofensivas” en Venezuela representaba amenazas directas a los intereses estadounidenses, justificando así la intervención bajo este nuevo paradigma.

Críticas a las acciones de Donald Trump

Esta reinterpretación no ha estado libre de críticas. Observadores internacionales destacan que el uso de la ‘doctrina Donroe’ podría intensificar tensiones geopolíticas, incitar reacciones adversas en la región y erosionar normas de soberanía y autodeterminación.

Expertos señalan que, aunque el objetivo declarado de la doctrina es proteger la seguridad hemisférica y combatir amenazas como el narcotráfico, su aplicación puede verse como un intento de restaurar la hegemonía estadounidense en el continente.

Para muchos países latinoamericanos, la ‘doctrina Donroe’ simboliza una alarmante vuelta a políticas intervencionistas del pasado. El recrudecimiento del discurso se suma a un clima de incertidumbre regional, donde las amenazas implícitas y explícitas hacia gobiernos soberanos generan preocupación sobre el respeto a los principios de no intervención y la vigencia de los mecanismos diplomáticos multilaterales.

La ‘doctrina Donroe’ representa una versión contemporánea y más agresiva de la clásica Doctrina Monroe: un marco que, lejos de limitarse a disuadir a potencias extracontinentales, se traduce en una justificación explícita de la acción militar y la influencia directa de Estados Unidos en los asuntos internos de otras naciones del hemisferio. Su impacto —político, jurídico y diplomático— continúa siendo objeto de intensos debates y análisis entre académicos, gobiernos y organismos internacionales.