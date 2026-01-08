Trump planea bajar precio del petróleo de Venezuela: Costaría 50 dólares por barril para beneficiar a EU

Como parte del control que Trump ejercerá sobre el petróleo de Venezuela, incluye negociaciones con la petrolera estatal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ‘agandalla’ el petróleo de Venezuela y como parte del control que ejercerá sobre el crudo ya planea los precios en los que lo venderá.

Trump y sus asesores trabajan en una iniciativa para bajar los precios del petróleo venezolano hasta en 50 dólares por barril, según información del diario estadounidense The Wall Street Journal.

Dicho plan incluye que Estados Unidos tenga el control absoluto de la petrolera estatal venezolana PDVSA, que incluye la compra y venta de la mayor parte de la producción de crudo de la empresa.

El acuerdo incluiría comprar y distribuir el crudo venezolano, incluso a través de las grandes petroleras de dicho país. Mientras que PDVSA afirmó que avanza en las negociaciones con Estados Unidos.

Trump dice EU podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años

Donald Trump aseguró que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus enormes reservas durante años e insistió en que el gobierno interino del país —todos antiguos funcionarios leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro— no está “dando todo lo que consideramos necesario”.

“Solo el tiempo lo dirá”, respondió en una entrevista con The New York Times al ser preguntado por el tiempo que la administración exigirá la supervisión directa de la nación sudamericana.

“La reconstruiremos de una manera muy rentable”, declaró Trump. “Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”.

Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que funcionarios de la administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir efectivamente el control de la venta de petróleo venezolano indefinidamente, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso.

¿Cuáles son los planes de EU para el petróleo de Venezuela?

El Gobierno de Trump empezó a arrojar luz sobre el marco que está intentando acordar con la Administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para el sector petrolero venezolano.

La estatal Petróleos de Venezuela confirmó que negocia la venta de “volúmenes” de crudo, después de que Trump aseguró que el Ejecutivo de Caracas está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo para que EU los procese y comercialice.

Desde hace días el republicano ha insistido en que grandes petroleras estadounidenses retornarán de nuevo al país para reparar la infraestructura nacional y volver a bombear como antaño, escenario que los expertos consideran, de momento, poco probable ante la enorme inversión y riesgos financieros que significa.

El secretario de Energía, Chris Wright, precisó que EU controlará la venta de petróleo venezolano por tiempo “indefinido” y depositará el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por Washington, que luego transferirá los fondos a Venezuela.

“Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, declaró Wright en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami.

*Con información de EFE