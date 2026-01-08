Critica el PRI que México sea el principal proveedor de petróleo de Cuba

Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI, criticó que México aparezca como el principal proveedor de petróleo para Cuba, en medio de cuestionamientos a los gobiernos dictatoriales.

“Resulta que México subsidia a otro estado dictatorial como Cuba, con 17 millones de barriles, ya en el sexenio actual, es algo inverosímil”, dijo en entrevista previa a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso.

El periódico estadounidense Financial Times reportó que México desplazó a Venezuela como el principal proveedor de crudo a la isla, pues el envío asciende a 242 mil 386 millones de dólares, algo no registrado desde 1993.

En sus redes sociales, el senador cuestionó que el gobierno haya etiquetado el tema como de seguridad nacional, con lo que se desconoce “el costo del barril, las condiciones de pago y hasta los costos reales”.

Durante la Comisión Permanente, donde se incluyó el tema como parte de la agenda política, el priista también cuestionó el apoyo que está dando México al caso de Venezuela, luego de que Estados Unidos detuvo al presidente Nicolás Maduro, por presuntos nexos con el crimen organizado, pues no se puede excusar en el respeto a la soberanía de los pueblos no es un “cheque un blanco para las dictaduras”.

“Por eso lo que pasó en Venezuela es una advertencia. Cuando un gobierno se cree intocable, cuando nadie le pone frenos, cuando se burla de la ley, cuando hace trajes a la medida del autoritarismo, tarde o temprano van a caer, de eso no hay duda”.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, agregó –en entrevista– que no es una defensa personal. “No es cierto que se defienda a una persona, pero sí vale la pena defender la soberanía de un país, se violó el derecho internacional”.

En tribuna, Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, afirmó que nunca se va a defender a un “espurio” como Maduro, por lo que el oficialismo se equivoca con “su defensa”.

En réplica, la morenista Guadalupe Chavira le recordó que el único presidente espurio fue Felipe Calderón en México.

Luis Donaldo Colosio, de MC, presentó una postura imparcial. “El régimen de Nicolás Maduro es condenable y también lo es cualquier forma de intervención de Estados Unidos que vulnere el derecho internacional”.

Reginaldo Sandoval, diputado del PT, lamentó que PRI y PAN apoyen el “intervencionismo norteamericano”.