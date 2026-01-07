Trump abre la ‘tienda de raya’ para Venezuela: Comprarán productos hechos en EU y pagarán con petróleo

Trump ha asegurado que EU se haría cargo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. (Foto: EFE)

El presidente Donald Trump afirmó que Venezuela estaría “comprando ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos” con los ingresos de un acuerdo mediante el cual el país entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

“Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, así como medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, escribió Trump en una publicación en redes sociales.

“En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con los Estados Unidos de América como su socio principal”.

Trump presiona a Delcy Rodríguez para incrementar relación con EU

Trump ha presionado a la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que incremente los vínculos económicos con Estados Unidos, luego de la operación realizada el fin de semana pasado para capturar al hombre fuerte Nicolás Maduro.

El martes, Trump anunció los planes para que Venezuela envíe petróleo a Estados Unidos para su venta, con un valor aproximado de 2 mil 800 millones de dólares a los precios actuales del mercado.

Donald Trump informó que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EU. (@realDonaldTrump/EFE)

Los ingresos de esas ventas se mantendrán en cuentas del Tesoro de Estados Unidos, una medida que protegería esos recursos de los acreedores de Venezuela, dijo una persona familiarizada con el asunto.

Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar el crudo venezolano, informó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a reporteros durante una conferencia el miércoles.

“No estamos robando el petróleo de nadie”, dijo el secretario de Energía, Chris Wright, el miércoles en una entrevista con CNBC.

“Vamos a reiniciar la venta del petróleo venezolano en los mercados globales de crudo, colocarlo en cuentas a nombre de Venezuela y llevar esos fondos de regreso a Venezuela para beneficio del pueblo venezolano”.

Los ingresos por las ventas de petróleo venezolano no se utilizarán inicialmente para reembolsar a Exxon Mobil Corp., ConocoPhillips y otras empresas estadounidenses cuyos activos fueron nacionalizados por el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, a mediados de la década de 2000, señaló Wright.

Agregó que esas compañías deberán ser compensadas, pero calificó el tema como un “asunto de largo plazo”.