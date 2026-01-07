Trump afirma que Venezuela comprará únicamente productos fabricados en EU: ‘Seremos su socio principal’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela se ha comprometido a comprar “exclusivamente” productos producidos en su país, con el dinero que sea producto de su nuevo acuerdo petrolero.

A través de un mensaje en su red social, el mandatario aseguró que las compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, así como medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos.

Las compras de productos estadounidenses serán “para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”.

Resaltó que el país latinoamericano “se está comprometiendo a hacer negocios con Estados Unidos de América como su socio principal”.

“Una decisión acertada y algo muy positivo tanto para el pueblo de Venezuela como para Estados Unidos”, indicó.

Venezuela entregará petróleo a EU

El anuncio llega 24 horas después de que se confirmara que Caracas está por entregar a Estados Unidos entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

La Casa Blanca aseguró este miércoles que mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte del aparente acuerdo alcanzado entre ambos países.

“(Venezuela) ya no enviará ni traficará con personas ni con cárteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza”, dijo esta tarde la vocera presidencial de Estados Unidos, Karoline Leavitt.

Captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por Estados Unidos tras un ataque militar en Caracas y tres estados vecinos en la madrugada del pasado sábado.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, calificó el hecho como un “secuestro internacional”, al tiempo que apuntó que el líder chavista goza de “inmunidad” por ser presidente.

Maduro y Flores comparecieron este lunes por primera vez ante la Justicia estadounidense en Nueva York.

El mandatario venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas de los que se le acusa y aseguró que es “un prisionero de guerra”.