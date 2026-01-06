María Corina Machado ‘le tira’ a Delcy Rodríguez: ‘Es artífice del narco y aliada de Rusia, China e Irán’

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, lanzó duras críticas contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien señaló como incapaz de encabezar cualquier autoridad de transición en Venezuela y como una figura clave en las alianzas internacionales del chavismo con potencias como Rusia, China e Irán.

En una entrevista con Fox News, Machado cuestionó la legitimidad y el rol de Delcy Rodríguez, quien ha ocupado la Vicepresidencia desde 2018 y juró recientemente como presidenta interina.

“Delcy Rodríguez, como saben, es una de las principales artífices de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico”, afirmó.

La dirigente opositora aseguró además que Rodríguez es el principal enlace del gobierno venezolano con Rusia, China e Irán, lo que —a su juicio— la convierte en una figura poco confiable para la comunidad internacional.

“Ciertamente, no es una persona en la que los inversores internacionales puedan confiar. Y es realmente rechazada y repudiada por el pueblo venezolano”, agregó.

Las declaraciones de Machado se produjeron después de que el sábado pasado el gobierno de Donald Trump anunciara que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras una serie de ataques militares a gran escala contra el gobierno venezolano. Ambos se encuentran detenidos en Nueva York a la espera de juicio por cargos de narcotráfico.

Machado ha reiterado en distintos espacios internacionales que una transición democrática en Venezuela requiere el desmontaje total de las estructuras del chavismo, incluyendo a figuras que, según ella, han sido centrales en la represión y la corrupción del Estado.

María Corina Machado dice que volverá pronto a Venezuela

La dirigente opositora aseguró que planea regresar a Venezuela lo antes posible y precisó que no ha hablado con Trump desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, de acuerdo con sus declaraciones en la entrevista televisiva.

Machado sostuvo que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el Gobierno de Maduro.

La líder opositora afirmó que su movimiento obtendría “más del 90 por ciento de los votos” en unas elecciones libres y justas.

Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldarla, al afirmar durante el fin de semana que Machado no cuenta con el apoyo suficiente dentro de Venezuela para liderar el país.

Con información de EFE