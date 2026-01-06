¿Por qué hubo disparos en Venezuela? Aseguran que drones volaron sin permiso en el Palacio de Miraflores

Momento donde se escuchan disparos en los alrededores del Palacio de Miraflores este lunes, en Venezuela. (Foto: EFE)

Los disparos escuchados por diversos testigos cerca del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, se debieron a unos drones que sobrevolaron sin permiso la zona, dijo una fuente informada, tras aclarar que Venezuela “se encuentra en total tranquilidad”.

La fuente indicó que la “Policía emitió disparo de forma disuasiva” ante la presencia de los drones, y subrayó que “no ocurrió ningún enfrentamiento”. “Todo el país se encuentra en total tranquilidad”, concluyó.

Más temprano, en redes sociales circularon videos en los que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

El incidente tuvo lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura el pasado sábado del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos.

Rodríguez, juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, abrió este lunes un nuevo capítulo político para el chavismo de sus casi 26 años de historia.

La funcionaria se convirtió, por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo dos días después de la captura de Maduro, quien hoy compareció junto a su esposa ante un tribunal federal de Nueva York, ante el que se declararon no culpables de todos los cargos.

Rodríguez aseguró, durante la ceremonia de juramentación, que en estas “horas terribles de amenazas contra la estabilidad” no va a descansar “ni un minuto para garantizar la paz”.

Trump asegura que Venezuela ha dejado claro que cumplirá sus demandas

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que luego de la captura del mandatario venezolano, Nicolas Maduro, Caracas ha dejado claro que cumplirá con sus términos y demandas.

Durante una entrevista con la cadena CNN, el asesor presidencial Stephen Miller aseguró que Venezuela “ha enviado mensajes” al secretario de Estado, Marco Rubio, para “dejar claro” que cumplirán “los términos, las demandas y los requisitos de Estados Unidos”.

Antes de eso, Miller destacó como un logro la posición actual de Caracas y aseguró que esto es producto de haber cercado al país suramericano durante meses en el mar Caribe con “la Armada más grande la historia” y por la destrucción de barcos adjudicados -según EU- al narcotráfico.

Las declaraciones de Miller sucedieron mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth y la fiscal general, Pam Bondi, se encontraban en el Senado en una sesión informativa privada con los jefes de cada bancada sobre los antecedentes del ataque.