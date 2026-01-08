¿Se acabó el negocio? Petroleras de China en Venezuela piden asesoramiento a Pekín tras catpura de Maduro

Las principales compañías petroleras chinas con intereses en Venezuela han pedido orientación a Pekín sobre cómo proteger sus inversiones a medida que Washington aumenta la presión sobre el país latinoamericano para que aumente sus lazos económicos con Estados Unidos.

Empresas estatales, lideradas por la Corporación Nacional de Petróleo de China, expresaron su preocupación esta semana a las agencias gubernamentales y solicitaron asesoramiento a los funcionarios, con el fin de alinear sus respuestas con la estrategia diplomática de Pekín y rescatar las reclamaciones existentes sobre algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, según personas familiarizadas con la situación. Solicitaron el anonimato debido a que las conversaciones son privadas.

Las empresas, que siguen de cerca los acontecimientos incluso antes de que Estados Unidos detuviera al presidente Nicolás Maduro el fin de semana, también están realizando sus propias evaluaciones de la situación sobre el terreno, según las fuentes. Altos funcionarios de Pekín están analizando los acontecimientos por separado y tratando de comprender mejor la exposición corporativa, a la vez que planifican escenarios que incluyen, en el peor de los casos, la eliminación total de las inversiones chinas, añadieron.

Si bien es habitual que las empresas respaldadas por el gobierno mantengan estrechos vínculos con funcionarios de Pekín, las consultas de emergencia ponen de relieve lo que está en juego para las grandes empresas chinas, sorprendidas por la incursión de Washington y por la rápida intensificación de los esfuerzos para establecer una esfera de influencia estadounidense en el continente americano. Más allá del impacto inmediato de las acciones estadounidenses, a todos les preocupan las perspectivas a largo plazo, afirmaron las fuentes.

Las empresas chinas han establecido una importante presencia en América Latina durante las últimas décadas, incluso en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Venezuela, junto con algunos otros aliados, ha sido uno de los principales beneficiarios de esta generosidad, en parte debido a su vasta riqueza petrolera.

China otorgó financiación a Venezuela por primera vez para proyectos de infraestructura y petróleo en 2007, durante la presidencia de Hugo Chávez. Datos públicos respaldan las estimaciones de que, para 2015, cuando ya gobernaba Nicolás Maduro, Pekín había otorgado más de 60 mil millones de dólares en préstamos respaldados por petróleo a través de bancos estatales.

Durante ese tiempo, a medida que las sanciones estadounidenses se endurecieron, China se convirtió en el mayor comprador de petróleo del país y su mayor acreedor. Las petroleras estatales, como CNPC, matriz de PetroChina Co., y China National Offshore Oil Corp., tienen proyectos de petróleo y gas en la Faja de Crudos Pesados ​​del Orinoco y otras áreas, mientras que las empresas chinas también han invertido en instalaciones de refinación y petroquímica.

Las empresas se volvieron más cautelosas en los últimos años, a medida que la economía venezolana se deterioraba y los proyectos operaban muy por debajo de su capacidad de diseño. La mayoría redujo sus operaciones debido al cambio en las prioridades de China, aunque algunas, como CNPC, aún cuentan con personal sobre el terreno para gestionar las operaciones, incluyendo su empresa conjunta con la estatal venezolana PDVSA.

Pero Venezuela aún adeuda miles de millones, y a principios de esta semana, el principal regulador financiero de China solicitó a los bancos de política monetaria y a otros prestamistas importantes que informaran sobre su exposición, y los instó a fortalecer la vigilancia de riesgos de todo el crédito relacionado. El Banco de Desarrollo de China ha sido un prestamista clave a través de acuerdos de financiamiento respaldados por crudo.

Décadas de mala gestión han erosionado la infraestructura petrolera venezolana y, bajo el gobierno de Maduro, la producción de crudo se redujo drásticamente. Las compras de petróleo de Venezuela representaron solo el 4 por ciento de las importaciones totales de crudo de China en 2025. La mayor preocupación para los productores es la magnitud del gasto pasado y el potencial del país.

China, a donde viajará el ministro canadiense Mark Carney en los próximos días, ha criticado el supuesto llamado de la administración Trump a Venezuela para que rompa sus alianzas con sus rivales estadounidenses, calificando la medida de “acto de intimidación” y añadiendo que otros países tienen derechos que deben ser protegidos. Estos comentarios surgen tras informes de ABC News y el New York Times que indican que la Casa Blanca ha exigido a Venezuela que corte sus lazos con China, Rusia, Irán y Cuba, sus únicos socios desde hace tiempo.

Las principales petroleras de China, CNPC, Sinopec y CNOOC, no respondieron de inmediato a las consultas de Bloomberg News. SASAC, que supervisa a las empresas estatales, tampoco hizo comentarios de inmediato.