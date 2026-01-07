Donald Trump y Gustavo Petro sostienen llamada tras conflicto en Venezuela y narcotráfico

Donald Trump informó que se iniciaron gestiones entre Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y la cancillería colombiana, con el objetivo de concretar un encuentro con Gustavo Petro en la Casa Blanca. [Fotografía. Bloomberg, EFE]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron una conversación telefónica en medio de una escalada verbal que tensó la relación bilateral entre ambos países, tras la operación militar estadounidense en Venezuela que derivó en la captura de, Nicolás Maduro.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación sobre las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano”, comentó Donald Trump en sus redes sociales.

Donald Trump también informó que se iniciaron gestiones entre Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y la cancillería colombiana, con el objetivo de concretar un encuentro entre ambos mandatarios en la Casa Blanca.

La llamada ocurrió después de que el presidente estadounidense lanzara declaraciones críticas contra Colombia tras la operación militar en Caracas.

En ese contexto, Donald Trump afirmó que Colombia “también está muy enfermo” y acusó a Gustavo Petro de permitir la fabricación y venta de cocaína hacia Estados Unidos.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de una intervención similar a la realizada en Venezuela, Donald Trump respondió que esa opción “le sonaba bien”, lo que elevó la tensión diplomática entre ambos gobiernos.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata del gobierno colombiano. Gustavo Petro rechazó los señalamientos y los calificó como una amenaza ilegítima contra la soberanía del país.

En respuesta, el mandatario convocó a una concentración en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde miles de personas se reunieron en un acto que definió como una movilización en defensa de la soberanía nacional.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la conversación con Donald Trump?

Durante ese pronunciamiento, Gustavo Petro explicó que la llamada telefónica fue el primer contacto directo entre ambos desde que Donald Trump asumió la presidencia de EU.

El mantario colombiano indicó que solicitó restablecer las comunicaciones directas entre las cancillerías y los presidentes, al advertir que la falta de diálogo puede derivar en conflictos mayores.

Gustavo Petro señaló que durante la conversación abordó dos temas centrales: la situación en Venezuela y el combate al narcotráfico.

“Lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos y restablecí comunicación por primera vez. Entonces me centré en dos temas: Venezuela y el narcotráfico. Tuve que exponer cifras, las mismas que he repetido aquí, porque llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos”.

Petro añadió que sus opositores “parecen querer que lleguen los helicópteros como en Caracas”, en referencia al operativo militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, actualmente recluidos en Nueva York.