Violencia en Guerrero: Atacan con drones corralón de grúas en Chilpancingo

Las explosiones se registraron cerca del cuartel de la Guardia Nacional y en una zona contigua a Petaquillas. (Quadratín)

El corralón de Grúas Alonso, concesionaria del Ayuntamiento de Chilpancingo, fue atacado con explosivos lanzados desde drones durante la madrugada de este martes 27 de mayo.

Se trata de un hecho inédito en el municipio y más aún por la cercanía del lugar con el cuartel de la Guardia Nacional.

El establecimiento se ubica sobre la carretera federal México-Acapulco, frente a la comunidad de Petaquillas y a escasos diez minutos de la cabecera municipal de Chilpancingo, además de encontrarse a aproximadamente un kilómetro en línea recta de un cuartel de la GN.

Vecinos del lugar relataron que las detonaciones comenzaron alrededor de las 04:00 horas y se prolongaron hasta poco antes de las 05:30 horas.

Drones sobrevolaban corralón de Chilpancingo desde el fin de semana

También reprocharon que a pesar de haber hecho varias llamadas al número de emergencias 911, los cuerpos de seguridad arribaron después de las 06:00 horas.

Pobladores de la zona aseguraron además que desde la noche del domingo habían detectado el sobrevuelo de drones en ese tramo carretero, pero no imaginaron que se tratara de aparatos que pudieran ser utilizados para lanzar explosivos.

Este ataque ocurre en un contexto de creciente tensión por la violencia en la región Centro y la Montaña Baja de Guerrero.

Cabe mencionar que el lunes por la noche, el Ayuntamiento de Chilpancingo, encabezado por el alcalde Gustavo Alarcón Herrera, expresó públicamente su respaldo a nueve presidentes municipales que abandonaron las Mesas de Coordinación para la Construcción de La Paz, en apoyo a la presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, tras los hechos violentos registrados entre el 6 y el 11 de mayo en comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.

Asesinan a balazos a repartidor de gas

El clima de violencia también alcanzó nuevamente a la capital del estado este martes 26 de mayo, cuando un repartidor de Gas L.P. fue asesinado a balazos a espaldas del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, la principal central de abasto de la ciudad.

Grúas Alonso opera como concesionaria del Ayuntamiento de Chilpancingo y resguarda vehículos remitidos por agentes de Tránsito municipal tras infracciones o faltas administrativas.

Los ataques con drones no son nuevos en el municipio. Desde 2023 se han reportado agresiones con explosivos en comunidades como Buenavista, donde operaba una base de la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pero no tan cerca de la ciudad capital.

Durante febrero, marzo y abril también se documentaron incidentes similares en Rincón de Alcaparrosa, Carrizal de Pinzón e Izcuinatoyac, hechos que incluso fueron denunciados mediante comunicados oficiales del gobierno municipal.