Gustavo Petro responde a Trump tras ser acusado de fabricar cocaína: ‘Si me detiene, desatará al jaguar’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo acusó públicamente de “fabricar cocaína” y lo amenazó con una posible intervención similar a la realizada recientemente en Venezuela.

A través de un mensaje en sus redes, Petro rechazó cualquier acción militar extranjera en Colombia y advirtió sobre las consecuencias de una intervención sin inteligencia adecuada.

“Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos, se volverán miles de guerrilleros en las montañas”, afirmó.

El mandatario colombiano también reaccionó ante una eventual detención suya, como la de Nicolás Maduro, señalando que esta provocaría una reacción popular: “Si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al jaguar popular”.

Petro fue enfático en defender la soberanía nacional y envió un mensaje directo a las Fuerzas Armadas. “Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de Estados Unidos a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución”, sostuvo, recordando que la Constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular.

En su declaración, el presidente también rechazó las acusaciones personales de Trump. “Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer. Mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico, ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme, señor Trump”, afirmó.

Petro añadió que Trump desconoce la historia de Colombia y recordó su propio trabajo en investigaciones sobre narcotráfico cuando fue senador. “Solo debe reunirse con sus oficiales expertos en investigación sobre drogas en Colombia, a los que he ayudado con mis propias investigaciones como senador de la República”, indicó.

Las declaraciones del mandatario colombiano se produjeron horas después de que Trump, a bordo del Air Force One, calificara a Colombia como un país “muy enfermo” y acusara a Petro de gobernar mientras “le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”. Posteriormente, en una rueda de prensa en Florida, Trump intensificó sus advertencias y le dijo al presidente colombiano que debía “cuidarse el trasero”.

Gustavo Petro critica a Trump por operación militar en Venezuela

El presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó a Estados Unidos por ser el primer país en bombardear una capital suramericana, a raíz del ataque del sábado a varios puntos de Caracas, operación en la que fueron detenidos Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Estados Unidos es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. Ni (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu lo hizo, ni (Adolfo) Hitler, ni (Francisco) Franco, ni (António de Oliveira) Salazar. Que terrible medalla esa porque por generaciones no olvidarán los suramericanos”, expresó Petro en X.

Para el presidente colombiano, “la herida queda abierta por mucho tiempo”, pero la “venganza no debe existir” porque “mata el corazón”.

“Los socios comerciales deben cambiar y América Latina debe unirse o será tratada como sierva y esclava y no como el centro vital del mundo. Una Latinoamérica con la capacidad de entender, comerciar y juntarse con todo el mundo. Nosotros no miramos al norte solamente sino en todas las direcciones”, escribió el presidente en un extenso mensaje.

Allí dijo que hizo un llamado a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para buscar un alianza que “antes que nada debe ser la misma América Latina hoy bombardeada”, tras constatar que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la cual Colombia ejerce la presidencia pro tempore, no es un foro con capacidad para actuar.

“La CELAC hoy no nos sirve por su norma de consenso absoluto, no falta el o la presidente que prefiera seguir de esclavo de gobiernos extranjeros, añoran arrodillarse ante el rey”, afirmó en referencia a una reunión virtual de cancilleres convocada por Colombia para tratar la situación de Venezuela y en la cual no se llegó hoy a ningún acuerdo.