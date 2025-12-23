Gustavo Petro declara emergencia económica en Colombia: Subirá impuestos sin la aprobación del Congreso

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró “estado de emergencia económica y social” después de que el Congreso bloqueara su intento de aumentar los impuestos.

Petro defendió antes de la publicación del decreto la declaratoria de la emergencia económica y argumentó que Colombia tiene “un déficit primario en las finanzas públicas” desde el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

“Las condiciones de la emergencia por este hecho son evidentes, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave. No es amenaza sino simple economía de primer semestre”, agregó el mandatario.

La oposición asegura que en vez de la reforma tributaria, el Gobierno, al que acusan de derrochar los recursos del Estado, debería reducir el elevado nivel de gasto público para no agrandar el déficit fiscal.

La emergencia se justifica por una posición fiscal tensa, la necesidad de un mayor gasto en salud y seguridad y el rechazo de la ley de financiamiento, según el decreto publicado el 22 de diciembre.

La declaración permite al gobierno promulgar aumentos de impuestos sin la aprobación del Congreso. El decreto fue firmado por todo el gabinete.

¿En qué casos se declara emergencia económica en un país?

Las emergencias económicas normalmente se reservan para crisis extraordinarias como terremotos y pandemias, y es posible que la Corte Constitucional del país las revoque.

Anteriormente este mes, los comités económicos del Congreso archivaron un proyecto de ley diseñado para financiar 16 billones de pesos (4 mil 100 millones de dólares) del presupuesto de 2026, una medida que habría obligado al gobierno a posponer o recortar el gasto.

Fitch Ratings rebajó la calificación de Colombia aún más dentro de grado especulativo la semana pasada, indicando la persistencia de grandes déficits fiscales. La agencia rebajó la calificación soberana de BB+ a BB.

El déficit fiscal se podría ampliar al 7.5 por ciento del producto interno bruto para 2026 sin una reforma tributaria, afirmó Petro este mes. Colombia celebrará elecciones presidenciales ese año, y Fitch expresó dudas de que un cambio de liderazgo mejore el deterioro de las perspectivas fiscales del país.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo el viernes pasado que la emergencia económica buscará recuperar 16 billones de pesos perdidos luego de que el proyecto de ley tributaria del gobierno fracasara en el Congreso.

Con información de EFE