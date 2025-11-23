¿De limón o de grosella? Encuentran cocaína y fentanilo ocultos en carrito de paletas en Michoacán

¿El Plan Michoacán ‘congela’ al narcotráfico? Un carrito de paletas de hielo fue encontrado con 4 kilos y 850 gramos de cocaína dentro, lo que provocó un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque aún se desconoce quien sería el dueño de dicho carrito, las autoridades ya comenzaron con la carpeta de investigación para dar con los responsables del intento de traslado de droga dentro de este carrito.

Según la información oficial, los hechos ocurrieron en el municipio de Tarímbaro, en la carretera de Morelia a Salamanca, donde las autoridades intervinieron un auto de paquetería.

En dicho vehículo, las autoridades encontraron un carrito de paletas que en su interior contenía cinco envoltorios con la droga, así como otros cinco envoltorios que tenían 5 kilos 380 gramos de comprimidos de fentanilo, aunque no se explicó si estos últimos estaban dentro del carrito o en otro lado.

Ahora bien, ¿cómo fue que dieron con la droga dentro de un carrito de paletas? El operativo tuvo éxito gracias a la intervención de un binomio canino, quien detectó la presencia de cocaína dentro del carrito.

Gracias a un binomio canino fue que dieron con el carrito de paletas. (Quadratín)

Esta clase de operativos forman parte del Plan Michoacán, mismo quie arrancó en la primera mitad de noviembre tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y con el objetivo de contener la violencia en Tierra Caliente, así como el narcotráfico.

Tras el hallazgo de la droga, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para dar con los sospechosos.

Además, el Ministerio Público Federal en Michoacán comenzó con la integración de la indagatoria para obtener datos de pruebas contra quienes resulten responsables de este delito contra la salud.

Finalmente, las autoridades aseguraron que los operativos y el despliegue en Michoacán de elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la zona continúan.