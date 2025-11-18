Embajada de EU insiste: No enviará militares a México para combatir al narco... A menos que lo pidan

A través de un video con la voz de Marco Rubio, la Embajada de Estados Unidos en México aseguró que no mandarán militares para intervenir en el país.

Aunque Donald Trump diga que “no está contento” con México por la situación de inseguridad, Estados Unidos no enviará tropas al país para combatir al crimen organizado, esto lo confirmó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

A través de un video publicado por la Embajada de Estados Unidos en México, Rubio aseguró que las decisiones de la gestión de Trump no serán unilaterales, aunque abrió la puerta a una posible serie de ayudas para el país en el combate a la delincuencia.

Con ello, se aclara la postura de Estados Unidos, que si bien desde hace meses ha destruido más de 40 lanchas y embarcaciones en Latinoamérica, que presuntamente llevaban drogas o eran de cárteles denominados como terroristas, no pretende invadir México cómo se ha sugerido en el pasado, o como han pedido diputados y senadores como Lilly Téllez.

¿Qué dijo Marco Rubio sobre no intervenir México para combatir al narco?

“Solo sucederá si lo solicitan”, escribió la Embajada de Estados Unidos en México en la presentación del video de Marco Rubio, quien la semana pasada dijo lo siguiente:

“No vamos a tomar acción unilateral o entrar y enviar fuerzas de Estados Unidos a México, pero podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, con inteligencia, compartiendo, con todo tipo de cosas que podríamos hacer si lo piden, tienen que pedirlo”, se escucha en el video.

La publicación de la embajada estadounidense ocurrió horas después de los comentarios de Donald Trump sobre las políticas de seguridad en México, y que dijera que no estaba conforme con cómo se ha manejado la lucha contra los cárteles.

“¿Lanzaría yo ataques en México para detener el narcotráfico? ¡Por mí, está bien! Lo que sea necesario. No he dicho que lo vaya a hacer... pero estaría orgulloso. Salvaríamos millones de vidas", comentó Trump en rueda de prensa.

A pesar de que la relación entre Trump y Claudia Sheinbaum es positiva, e incluso el mandatario estadounidense la ha calificado como una “mujer fantástica”, lleva meses bajo la narrativa de que, según él, al país lo controlan los cárteles.

Sin embargo, su postura sobre no intervenir ha sido clara, por lo que, por ahora, no se espera una intervención militar estadounidense sobre México.