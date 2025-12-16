Canadá ‘se pone pilas’: Pide ayuda a China para contener entrada de precursores de fentanilo

Donald Trump aseguró que la epidemia de fentanilo también incluye la entrada de precursores de Canadá que vienen desde China.

Canadá quiere trabajar más estrechamente con China para impedir que los productos químicos utilizados para crear el mortal opioide sintético fentanilo lleguen a América del Norte, afirmó la persona designada por el Primer Ministro Mark Carney para combatir la crisis de los opioides.

“Buscamos colaborar con China, porque no se trata de una acusación contra el gobierno chino en sí”, declaró Kevin Brosseau, el zar del fentanilo del gobierno canadiense, en una entrevista. “Son empresas, empresas químicas en China, las que incurren en este tipo de conducta, y el gobierno chino ha tomado numerosas medidas para regular y prohibir diversos precursores”.

El presidente Donald Trump ha utilizado el tráfico de fentanilo para justificar la imposición de aranceles contra Canadá y México, aunque esta medida está siendo impugnada actualmente ante la Corte Suprema. Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos sugieren que solo pequeñas cantidades de esta droga letal ingresan a Estados Unidos desde Canadá, pero Brosseau fue designado por el gobierno en febrero para liderar un plan para erradicarla.

Carney se prepara para visitar al presidente chino, Xi Jinping, el próximo año, como parte de su esfuerzo más amplio por mejorar las relaciones con la segunda economía más grande del mundo. Ambos países han impuesto aranceles elevados a ciertos productos del otro en una prolongada disputa comercial.

“China ha cumplido de manera consistente y seria con sus obligaciones internacionales en materia de control de drogas, realizando amplios esfuerzos para acabar con los delitos relacionados con el fentanilo y regular estrictamente los precursores químicos para la producción de fentanilo”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en respuesta a una solicitud de comentarios el martes.

“China seguirá promoviendo de forma integral la gobernanza global de las cuestiones de drogas y está dispuesta a participar en una cooperación práctica con todas las partes basada en la igualdad y el respeto mutuo”, añadió.

Brosseau afirmó que, cerca de su nombramiento, los funcionarios canadienses reanudaron las conversaciones sobre la colaboración con China para reducir el fentanilo. El gobierno también lanzó un plan fronterizo de mil 300 millones de dólares canadienses (944 millones de dólares estadounidenses) que incluía nuevos helicópteros, drones y torres de vigilancia.

Esto no impidió que Trump impusiera aranceles de emergencia del 25 por ciento a Canadá y México, bajo la acusación de que cantidades masivas de fentanilo estaban entrando por ambas fronteras terrestres estadounidenses. Posteriormente, la Casa Blanca aumentó el arancel base para Canadá al 35 por ciento, aunque la mayoría de los productos están exentos si cumplen con el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Las incautaciones de fentanilo en o cerca de la frontera de Estados Unidos con Canadá promediaron 3.5 libras por mes durante el período de tres años que finalizó el 31 de octubre. Las incautaciones de la misma droga en o cerca de la frontera con México promediaron un poco más de mil 600 libras por mes.

Dicho esto, las incautaciones de la droga en la región fronteriza norte de la CBP se dispararon en abril y mayo con un par de interceptaciones inusualmente grandes. Una supuesta ofensiva de las fuerzas del orden este año resultó en la incautación de 386 kilogramos de fentanilo y 270 kilogramos de precursores en Canadá, más de diez veces la cantidad incautada por agentes estadounidenses en o cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá en lo que va del año.

Las agencias de inteligencia estadounidenses han descrito a China como el principal país de origen de precursores químicos ilícitos de fentanilo y equipos para prensar pastillas, seguido de India. Brosseau afirmó que los precursores de fentanilo provienen de países asiáticos, pero que la droga en sí se produce principalmente en Norteamérica.

El fentanilo para Estados Unidos se fabrica en el país y en México, mientras que el fentanilo para Canadá se produce en Canadá, afirmó. “Hay muy poco movimiento transfronterizo de fentanilo producido de norte a sur”, añadió. Esta teoría se sustenta en el hecho de que las tasas de sobredosis por opioides en Canadá y Estados Unidos han disminuido en porcentajes similares recientemente, añadió.

Cuando se le preguntó si conocía un objetivo o umbral que pondría fin a la emergencia del fentanilo desde la perspectiva de la Casa Blanca, Brosseau dijo: “No lo conozco”.

Incluso si “hay 0.01 de libra o porcentaje pasando, mi principal objetivo, aunque supongo que hasta cierto punto aspiracional, ha sido reducirlo a cero y eliminar el fentanilo lo mejor que pueda desde una perspectiva de suministro, pero también reducir la demanda en este país”, dijo.

Los funcionarios estadounidenses han expresado un “fuerte reconocimiento de los esfuerzos que se están realizando y aliento para continuar en este camino” para abordar el fentanilo, aunque no necesariamente “satisfacción”, dijo Brosseau.