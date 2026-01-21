¿Se van embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua? Alcalde de la Miguel Hidalgo pide a la SRE reubicarlas

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó este miércoles que presentó formalmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) una solicitud para que las embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua en México sean reubicadas fuera de la demarcación que gobierna.

A través de una publicación en su cuenta de X, el edil dio a conocer el documento enviado a la Cancillería y sostuvo que su petición marca una postura política clara.

“Formalizamos la petición a la @SRE_mx de sacar de Miguel Hidalgo las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Desde aquí trazamos una línea clara: la LIBERTAD se defiende, las dictaduras se denuncian y el silencio no es opción”, escribió.

Tabe, del PAN y coordinador nacional de alcaldes de ese partido, argumentó que las representaciones diplomáticas corresponden a gobiernos que, a su juicio, operan como “dictaduras” y han incurrido en violaciones sistemáticas a los derechos civiles y políticos de sus poblaciones.

En el documento dirigido a la SRE, el alcalde señala que los gobiernos de los tres países han sido señalados por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como por comisiones independientes y el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, por violaciones reiteradas a los derechos humanos.

“Esto es inaceptable para México. Inaceptable que se mantengan vínculos de amistad y cooperación con Estados que, de manera sistemática y como doctrina política, han optado por la represión, la persecución de disidentes, críticos y opositores políticos como herramienta de control social”, se lee en el escrito.

“Para las vecinos y los vecinos de la Miguel Hidalgo es lamentable que exista un apoyo por parte del Gobierno Federal a los gobiernos de los mencionados países. Se reconocen las obligaciones diplomáticas, pero se rechazan las muestras de simpatía y de respaldo a violadores de derechos humanos”, agrega en otro apartado.

Tabe tacha de “criminales” a gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua

En un video difundido previamente, Tabe acusó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua de “oprimir, callar voces críticas, encarcelar inocentes y abusar del poder”, y sostuvo que esas prácticas son motivo suficiente para que sus sedes diplomáticas no permanezcan en la alcaldía.

En sus pronunciamientos públicos, el panista afirmó que Miguel Hidalgo no puede “recibir con los brazos abiertos a quienes representan gobiernos criminales” y que su iniciativa traza “una línea clara” en torno a la defensa de los principios democráticos frente a lo que considera injusticias políticas en dichos países.

Actualmente, las tres embajadas se localizan en colonias de alto perfil dentro de la alcaldía. La embajada de Cuba se encuentra sobre avenida Presidente Masaryk, en Polanco; la de Venezuela, en la calle Schiller, en la colonia Chapultepec Morales; y la de Nicaragua, en Fernando de Alencastre, en Lomas de Chapultepec.

La propuesta de Tabe fue criticada por el diputado local Víctor Hugo Romo, quien la calificó como una “ocurrencia desequilibrada y sin sentido”. Señaló además que un alcalde no tiene facultades legales para decidir la ubicación de misiones diplomáticas, una atribución exclusiva del Gobierno Federal en el marco de la política exterior.