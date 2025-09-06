‘Yo vengo a aprender’: SRE capacitará a sus representantes en el exterior antes de asumir el cargo

Como dijo Luis Videgaray en 2017 al tomar protesta como secretario de Relaciones Exteriores: “Yo vengo a aprender”. Este sábado, la SRE informó que sus embajadores y cónsules designados que carezcan de trayectoria en el servicio exterior tendrán formación diplomática antes de asumir el cargo.

Lo anterior quedó establecido ayer viernes 5 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se detallan los lineamientos de capacitación para las personas designadas como titulares en representaciones en México en el exterior que no pertenezcan al Servicio Exterior Mexicano (SEM).

La SRE indicó que el Instituto Matías Romero, la academia diplomática del país, será la encargada de brindar cursos de formación que abarquen todas áreas como política exterior, diplomacia, protección y servicios consulares.

Agregó que dichas capacitaciones se centrarán en “la vinculación con comunidades, marco legal y gestión administrativa, con el objetivo de garantizar la eficacia de las y los representantes nombrados en favor de México, y de nuestros y nuestras connacionales.”

Los lineamientos publicados en el DOF instruyen que una vez que los diplomáticos hayan recibido su nombramiento, deberán participar en la capacitación que impartirá el Instituto Matías Romero, a través de cursos en las siguientes materias:

Principios normativos de la política exterior y fundamentos de la política exterior y la diplomacia de México;

La diplomacia de México, incluyendo las prioridades de política exterior con énfasis en las acciones y actividades a cargo de las diferentes Unidades de la Secretaría de Relaciones de Exteriores y su vinculación con otras autoridades;

El marco legal e institucional, nacional e internacional, del Servicio Exterior Mexicano y la diplomacia;

Servicios consulares de protección, documentación y vinculación con las comunidades en el exterior, incluyendo el uso de sus herramientas;

Aspectos administrativos de las Representaciones de México en el Exterior, incluyendo gestión de recursos materiales, financieros y humanos, así como sobre la normatividad en materia de transparencia y responsabilidades de las personas servidoras públicas.

El documento precisa que las capacitaciones deberán ofrecerse preferentemente en modalidad presencial, aunque también ofrece la opción de complementar con cursos del Campus Virtual del Instituto sobre contextos políticos específicos de las adscripciones que correspondan.

Genaro Lozano, nombrado como embajador en Italia

Apenas en agosto pasado, el nombramiento del periodista y conductor de televisión, Genaro Lozano, como embajador de México en Italia, desató las críticas debido a la falta de experiencia del comunicador como diplomático.

Fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien nominó a Genaro Lozano para asumir este puesto y al ser cuestionada sobre esta decisión, aseguró que le pareció una “buena opción” al ser un experto en relaciones internacionales.

“Genaro Lozano es un experto en relaciones internacionales, además de defender los derechos de todas personas LGBT, él nos apoyó mucho al final de muchas maneras. Consideré que es buena opción”, explicó la presidenta en su conferencia matutina del pasado 21 de agosto.

Genaro Lozano es doctor y maestro en Ciencia Política por The New School for Social Research y también cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el ITAM. Es conocido por ser columnista y conductor de programas como Hora21 y panelista en Tercer Grado.