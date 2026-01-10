Nicaragua también cede ante Trump: Anuncia que liberará a presos políticos tras presiones de EU

El gobierno de Nicaragua anunció la liberación de presos políticos en el 19º aniversario del régimen Ortega-Murillo. (Fotos: EFE)

El gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este sábado la liberación de presos políticos que permanecían detenidas, una excarcelación que se produce por el aniversario de los 19 años del Ejecutivo en el poder y en medio de presiones de Estados Unidos.

“El Pueblo Presidente anuncia a Nicaragua Bendita y Siempre Libre, que con motivo de la Conmemoración de nuestro 19 Aniversario, han retornado a sus Hogares y Familias decenas de Personas que permanecían en resguardo de las Autoridades Pertinentes”, informó el Gobierno nicaragüense en un comunicado.

De acuerdo con la nota, “esta actividad es Símbolo de nuestro invariable Compromiso con el Encuentro, la Paz y el Derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa, y tranquila”.

Nicaragua libera al menos a 30 presos políticos

El gobierno nicaragüense no aportó detalles de los liberados, pero EFE pudo confirmar con sus familiares la liberación de al menos siete opositores, entre ellos Jessica Palacios, Mauricio Alonso, Mario Rodríguez Serrano, Pedro López, María José Rojas y Óscar Velásquez.

También el pastor evangélico nicaragüense y sobreviviente de cáncer Rudy Palacios, bajo custodia desde el 17 de julio de 2025 y por quien el gobierno de Estados Unidos había abogado por su liberación, mientras que la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua lo había tildado de “criminal”, “golpista” y “malhechor”, acusándolo de haber intentado junto a otros detenidos “un nefasto golpe” de Estado.

Según varios familiares de presos políticos, el gobierno les informó que éstos serían liberados este 10 de enero.

El medio local Divergentes confirmó la liberación de al menos 30 presos políticos, mientras que hasta el momento el Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX) ha confirmado 19, y 20 el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, según los comunicados enviados.

Salvador Marenco, coordinador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, detalló a EFE que desde la organización han “confirmado múltiples excarcelaciones”, sin aportar un número aproximado, aunque subrayó que estas puestas en libertad “deben ser plenas y libres, no deben estar sujetos a ir a una unidad policial, a estarse revisando, no deben haber salido bajo ningún tipo de amenaza”.

El activista, anotó, considera “inevitable” relacionar esta liberación de “presos políticos” con lo que está pasando en Venezuela, y pidió que no solo Estados Unidos haga “presión”.

Estados Unidos presiona al régimen de Ortega-Murillo

Esta liberación de presos se produce un día después de que la embajada de Estados Unidos en Managua recordara que tras el “paso importante” dado por Venezuela para liberar a “un gran número de presos políticos”, en Nicaragua también hay “más de 60 personas” que siguen “injustamente detenidas o desaparecidas”, un mensaje que se producía tras la captura en una misión militar estadounidense de Nicolás Maduro, aliado del gobierno nicaragüense.

La publicación era acompañada por la versión en español de una publicación del presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth Social, en la que celebraba que Venezuela estuviera liberando “a un gran número de presos políticos como una señal de ‘búsqueda de la paz’”.

Este sábado, las autoridades estadounidenses insistían en sus presiones: “Hoy, la brutal dictadura Murillo-Ortega ‘celebra’ 19 años de lo que debía haber sido un mandato democrático de cinco años”.

“Los nicaragüenses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia. Reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrarán las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía”, publicó en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.