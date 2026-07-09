Operativo Enjambre llega a Tabasco: Detienen a 6 policías estatales por secuestro y extorsión

El arresto de los agentes se suma a otras detenciones realizadas en los últimos meses en las corporaciones policíacas de Tabasco. (Foto: Especial)

El Operativo Enjambre, estrategia impulsada a nivel nacional para combatir la corrupción y los posibles vínculos entre servidores públicos y la delincuencia organizada, fue implementado por primera vez en Tabasco con la detención de seis elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión como parte de las investigaciones relacionadas con los delitos de secuestro y extorsión.

Los detenidos fueron identificados como Carmen “N”, Rubén “N”, Carlos Mario “N”, Edi “N”, Francisco Javier “N” y Joan Darío “N”, todos adscritos a la SSPC estatal, quienes fueron aprehendidos dentro de las instalaciones de la corporación, en un despliegue que los tomó por sorpresa.

Las autoridades precisaron que las personas arrestadas gozan de la presunción de inocencia y su responsabilidad deberá ser determinada por la autoridad judicial correspondiente, aunque no revelaron detalles de las carpetas de investigación que existen en su contra.

¿Qué se sabe de la Operación Enjambre en Tabasco?

De acuerdo con la FGET, las capturas fueron resultado de “labores de inteligencia, investigación e intercambio de información entre las corporaciones que integran la FIRT Olmeca”, mecanismo de coordinación que busca fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar los delitos de alto impacto.

La dependencia estatal destacó que el Operativo Enjambre tiene como objetivo combatir la corrupción, la impunidad y los posibles nexos entre funcionarios públicos y estructuras criminales, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

El arresto de los agentes se suma a otras detenciones realizadas en los últimos meses en las corporaciones policíacas de Tabasco, como parte de un proceso de “limpieza” al interior.

En noviembre del año pasado, se les ejecutó orden de aprehensión a cuatro policías estatales por su probable participación en el homicidio del joven Rodrigo Isidro, un estudiante de veterinaria que murió por disparos de arma de fuego tras no detenerse en un retén irregular.

Y el 31 de octubre, también de 2025, otros seis agentes fueron detenidos durante el pase de lista en la SSPC, por sus presuntos nexos con el grupo criminal La Barredora.