‘Sigo siendo alcalde’: Vinculan a proceso a presidente municipal de Metepec y él se niega a renunciar

Un juez vinculó a proceso al alcalde de Metepec por presunto abuso de autoridad.

Un juez de Control del Distrito Judicial de Toluca vinculó a proceso a Fernando Flores ‘N’, presidente municipal de Metepec, Estado de México, por su probable participación en el delito de abuso de autoridad, derivado de los hechos ocurridos el pasado 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción.

Durante la audiencia celebrada este jueves en la Torre de Control y Juicios Orales II, en Almoloya de Juárez, el juzgador consideró que existen datos de prueba suficientes para presumir la posible comisión del delito y la probable intervención del edil, por lo que ordenó el inicio de la siguiente etapa del proceso penal.

Al término de la diligencia, el alcalde dejó claro que no solicitará licencia al cargo y aseguró que continuará al frente del Ayuntamiento.

“Sigo siendo alcalde”, declaró brevemente al salir de los juzgados.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, que concluirá el próximo 3 de septiembre, periodo en el que tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como la defensa podrán presentar nuevas pruebas.

Fernando ‘N’ enfrentará el proceso en libertad

Como parte de la resolución, el juez determinó que el alcalde de Metepec enfrentará el proceso penal en libertad y mantuvo las medidas cautelares impuestas durante la audiencia inicial.

Entre las restricciones vigentes se encuentra la prohibición de acercarse al Club Deportivo La Asunción, además de la obligación de presentarse a firmar ante la autoridad judicial durante los primeros cinco días de cada mes.

La defensa del edil había cuestionado previamente la validez de los videos incorporados a la carpeta de investigación, al argumentar que el material carecía de cadena de custodia y de elementos técnicos suficientes para acreditar su autenticidad.

Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que la acusación no depende únicamente de las grabaciones, sino también de la denuncia de la presunta víctima, entrevistas y diversos testimonios recabados durante la investigación.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, el juez concluyó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso.

¿De qué acusan al alcalde de Metepec?

La investigación se originó por los hechos registrados el 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción, donde, de acuerdo con la Fiscalía mexiquense, Fernando Flores ingresó acompañado de escoltas adscritos a la Dirección de Seguridad Pública municipal para intervenir en un conflicto familiar.

Durante la audiencia se expuso que el alcalde habría acudido al inmueble después de recibir un mensaje de auxilio enviado por uno de sus hermanos, quien presuntamente estaba involucrado en el altercado.

Fernando Flores, presidente municipal de Metepec, acudió a la Torre II de Juzgados de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca a su audiencia programada respecto a los hechos ocurridos en el Club La Asunción. (Cuartoscuro: Crisanta Espinosa Aguilar)

Según los datos presentados por la Fiscalía, el presidente municipal llegó al club alrededor de las 08:55 horas y se identificó como autoridad municipal mientras era acompañado por elementos de seguridad pública.

Al resolver la vinculación a proceso, el juez señaló que existen indicios de que Fernando ‘N’ habría ordenado a dos de sus escoltas abrir la puerta del inmueble, utilizando recursos humanos y materiales del Ayuntamiento de Metepec.

“Lo acompañaban dos elementos, a quienes les ordena abrir la puerta, utilizando recursos materiales y humanos del Ayuntamiento; los escoltas pertenecen a la Policía Municipal”, expuso el juzgador durante la audiencia.

“Continuaré desempeñando el cargo”: responde Fernando ‘N’

Horas después de la audiencia, Fernando ‘N’ difundió un posicionamiento en el que afirmó que respetará la decisión judicial y ejercerá su derecho a la defensa.

“Este proceso no modifica mi responsabilidad ni mi compromiso con las y los habitantes de Metepec. Continuaré desempeñando el cargo de presidente municipal con la misma entrega, cercanía y responsabilidad con la que he trabajado desde el primer día de esta administración”, expresó.

El edil sostuvo que el gobierno municipal continuará operando con normalidad y aseguró que las obras, programas y servicios públicos seguirán en marcha mientras se desarrolla el procedimiento legal.

Asimismo, reiteró su confianza en las instituciones y agradeció el respaldo recibido por parte de habitantes del municipio.