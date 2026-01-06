¿Va a ser ‘por las buenas’? Marco Rubio advierte que Trump quiere comprar Groenlandia, no invadir la isla

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, declaró a legisladores que las recientes amenazas de Donald Trump contra Groenlandia no implican una invasión inminente y que el objetivo es comprar la isla a Dinamarca.

La Casa Blanca ha estado ofreciendo declaraciones cada vez más agresivas sobre el control de Groenlandia, y el presidente Trump y altos funcionarios de la administración se han negado públicamente a descartar la toma del territorio por la fuerza.

Los miembros de la OTAN han afirmado que un ataque estadounidense contra Groenlandia significaría el fin de décadas de alianza político-militar. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró que “todo llegaría a su fin” si Estados Unidos atacara a un país de la OTAN para apoderarse de Groenlandia. Por Alexander Ward, Lara Seligman y Dustin Volz.

Lo que sabemos sobre la intención de Donald Trump de comprar Groenlandia

Marco Rubio habría informado a los legisladores sobre las verdades intenciones de Donald Trump sobre adquirir Groenlandia en una sesión informativa a puerta cerrada este martes 6 de enero.

En dicha reunión también habrían estado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine. Además del tema de Groenlandia, se ofreció información referente a la operación para detener a Nicolás Maduro y los planes de Trump para el futuro del país.

La aclaración sobre la situación, hecha por Marco Rubio, ocurre luego de que Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y líder de la minoría en el Senado, cuestionara si la administración Trump planeaba usar la fuerza militar contra México y los cárteles de la droga, así como Groenlandia, revelaron las fuentes.

No está claro si las intenciones de Marco Rubio fueron calmar las preocupaciones de los legisladores estadounidenses; sin embargo, la aclaración de Rubio se suma a las intenciones de Trump por disuadir a Dinamarca y así comprar Groenlandia. Además, funcionarios estadounidenses y europeos aseguran que no hay indicios de que Estados Unidos planee invadir la isla más grande del mundo.

Sus comentarios ocurren días después de los de Donald Trump, quien tras la captura de Nicolás Maduro, antes acusado de liderar el Cártel de los Soles, el pasado 3 de enero mencionó que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos, además de que “es vital” para disuadir a sus adversarios, China y Rusia, en el ártico.

The Wall Street Journal explicó que la administración de Donald Trump analiza las opciones para alcanzar el que sería uno de sus objetivos más importantes en política exterior; sin embargo, el uso de las fuerzas armadas, como recientemente pasó con Venezuela, “siempre es una opción”.

Con los comentarios que presuntamente hizo Marco Rubio a los legisladores estadounidenses, se reavivan las intenciones de Donald Trump por comprar Groenlandia, tal como a inicios de su Gobierno, en enero y febrero del año pasado, mencionó varias ocasiones, así como en su primer mandato, que fue de 2016 a 2020.

La postura de los republicanos es de apoyo a las intenciones de Donald Trump, ya que senadores como Lindsey Graham, republicano aliado del mandatario, indicaron en días recientes que “es necesario el control y las protecciones legales que justifiquen la reconstrucción del lugar”.

La preocupación de funcionarios estadounidenses y europeos es notoria, ya que insisten en que, tras la invasión a Venezuela para detener a Nicolás Maduro, quien se declaró inocente y prisionero de guerra, así como las recientes acciones militares de Estados Unidos en Irán y Nigeria, son la prueba de que Trump está “más dispuesto que nunca” a utilizar la fuerza.

Además de “proteger la zona”, Trump admitió en meses pasados que tienen la intención de apoderarse de los minerales críticos de Groenlandia, que es uno de los lugares donde hay más reservas en el mundo.

Sin embargo, las encuestas indican que la mayoría de los habitantes de Groenlandia se niegan a formar parte de Estados Unidos, además de que la postura de Dinamarca es de aumentar la presencia militar si continúan las amenazas de Trump.

Con información de Bloomberg y The Wall Street Journal.