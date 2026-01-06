María Conchita Alonso se queja de Fernando Carrillo por defender a Maduro: ‘Para nosotros es un chiste’

Fernando Carrillo, supuesto exnovio de Delcy Rodríguez, defendió a Nicolás Maduro y a Cilia Flores tras su arresto a manos de la Delta Force del Ejército de EU y generó reacciones en María Conchita Alonso, quien lo llamó “un chiste”.

La cantante y actriz de origen venezolano aseguró que las declaraciones del actor no representan a la mayoría de la población venezolana, quienes “están felices” con la detención del expresidente venezolano.

Diversos famosos celebraron el arresto de Nicolás Maduro, pero no Carrillo, pues tiene una opinión diferente.

María Conchita Alonso es una cantante y actriz venezolana. (Foto: Cuartoscuro) (Tercero Díaz)

María Conchita Alonso critica a Fernando Carrillo

Fernando Carrillo, quien confesó que fue pareja de Delcy Rodríguez (presidenta interina de Venezuela), fue criticado por la intérprete de ‘Noche de copas’.

“Para nosotros él es un chiste, viene de una familia completamente comunista, su papá lo adoctrinó así (...) Y que salga alguien como él, para pedir paz, y demás, pues no, eso no se hace, Fernando no va a decir otra cosa, no puede hacerlo, ese es su guion y si lo hace feliz, ni modo”, declaró en una entrevista con De Primera Mano.

María Conchita Alonso aseguró que la mayoría de los venezolanos tienen una idea contraria a lo que piensa Carrillo de la detención de Nicolás Maduro.

“No vale la pena hablar mucho de ese tipo, pero es triste, pues viendo a un país emocionado, feliz, viendo que por fin se hace algo por un cambio que llevamos soñando, pero sabemos que mi pueblo, casi completo, está contento, llevamos años muriendo por un petróleo del que no cobramos ni un peso, por hambre“.

Fernando Carrillo defendió a Delcy Rodríguez y a Nicolás Maduro. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro/Saúl López)

¿Qué dijo María Conchita Alonso de la detención de Maduro?

Nicolás Maduro enfrentó su primer juicio el pasado 5 de enero, en el cual se declaró inocente tras acusaciones de narcoterrorismo.

Para María Conchita Alonso, la detención del político venezolano representa el principio de un cambio en el ámbito económico y social del país sudamericano.

“Vemos una luz al fondo de un túnel, no queremos convertirnos en otra Cuba. Agarraron al primero, un narcotraficante, asesino, pero hay otros y con mucho poder (...) (algunos) No tenían ni 5 dólares para comer, pero espero que todo eso cambie, lo llevamos esperando décadas, los buenos somos más, quiero ser optimista por esto, todavía no somos libres, estamos en ese proceso, aunque todavía nos falta mucho camino”.

De acuerdo con la cantante, aunque la mayoría está de acuerdo con el cambio, no tienen confianza en que Delcy Rodríguez asuma el poder en Venezuela.

“El 95% de los venezolanos estamos felices, es el comienzo del final de 26 años de sufrimiento, de la pesadilla (...) El año pasado te aseguró que nadie votó por él, se robaron las elecciones, y dicen que si apoyamos a Delcy, no, menos”.

Delcy Rodríguez tomó el cargo de presidenta interina de Venezuela. (Foto: EFE) (EFE)

Fernando Carrillo ‘alaba’ a Nicolás Maduro

Fernando Carrillo, actor de telenovelas, defendió la inocencia de Nicolás Maduro y lo ‘alabó’ durante una entrevista para Telemundo.

“Van a tener que demostrar esas acusaciones que son falsas, me molesta. Yo me juego mi carrera, porque me gusta estar del lado del débil, el presidente y su esposa son una pareja hermosísima, los tienen castigados"