⁠'Se logró de manera quirúrgica’: Eugenio Derbez opina sobre el arresto de Maduro y la situación de Venezuela

Nicolás Maduro enfrentó su primer juicio luego del arresto que sufrió en Caracas a manos del Ejército de EU, país que lo acusa de narcoterrorismo. Ante esto, diferentes famosos reaccionaron al hecho histórico y uno de ellos fue Eugenio Derbez.

El esposo de Alessandra Rosaldo no se considera un experto en política, sin embargo, no dudó en aplaudir la detención del político venezolano gracias al operativo Resolución absoluta, el cual, para él, se “logró de manera quirúrgica”.

Además, el comediante mexicano aseguró que conoce el testimonio de distintos ciudadanos venezolanos que están de acuerdo en el arresto de Maduro.

Eugenio Derbez respondió preguntas acerca de la situación en Venezuela. (Foto: Cuartoscuro/Édgar Negrete) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Eugenio Derbez de Nicolás Maduro y Venezuela?

El actor Eugenio Derbez no dudó en expresar su opinión acerca de la situación actual que vive Venezuela y de lo que pasó con su presidente, a pesar de que no se quería meter en “temas políticos”.

“Estoy muy contento por los venezolanos, las historias que escuché fueron conmovedoras y vi en redes sociales cómo celebran, están felices, así que nada, ojalá venga un futuro prometedor, de justicia y sobre todo de libertad”, declaró para el programa El Gordo y la Flaca.

Asimismo, hizo mención de la misión ejecutada por los Delta Force en Venezuela, operativo autorizado por Donald Trump.

“Lo hicieron de una manera muy inteligente, se aplaude, porque todos buscábamos evitar una guerra y creo se logró, lo hicieron de una forma quirúrgica, fueron por lo que tenían que ir, se acabó y eso siempre se agradece, finalmente solo deseamos paz, se logró de una manera certera”.

Eugenio Derbez se negó a dar declaraciones respecto a que si Trump puede o no realizar intervenciones a otros países, en cambio, se limitó a decir que espera el juicio de Nicolás Maduro para conocer su perspectiva de la historia.

“Debemos esperar si tiene algo que contar, no me quiero meter en más (...) en la vida no hay completamente buenos ni completamente malos, lo que el presidente estadounidense hizo ahorita se debe celebrar porque vemos una Venezuela feliz y libre”.

Nicolás Maduro es acusado por narcoterrorismo en EU. EFE/ Miguel Gutiérrez (MIGUEL GUTIÉRREZ/EFE)

Eugenio Derbez se queja de Donald Trump

Anteriormente, Eugenio Derbez se quejó del Gobierno de Donald Trump y se convirtió en uno de sus detractores.

El comediante mexicano criticó la decisión de aumentar los aranceles a las películas extranjeras que llegan a territorio ‘gringo’ hasta con el 100%: “La solución no es poner aranceles, porque entonces afectas completamente a la industria cinematográfica, eso elevaría el precio de los boletos en taquilla al doble”, contó para Grupo Fórmula.

En celebración de Halloween de 2025, el productor de TV utilizó un disfraz en el cual parece que Donald Trump lo carga en sus hombros. La foto fue compartida por su esposa Alessandra Rosaldo.

En 2017, cuando el republicano asumió el cargo presidencial, Eugenio Derbez lo llamó “un peligro para los mexicanos, los latinos y opara el mundo entero”, asimismo consideró que desconoce completamente la cultura de América Latina y por eso considera a todos los países como si fueran de México.