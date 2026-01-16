Entre envíos de petróleo a Cuba y caída del crudo, Pemex sufre: Extiende deterioro de sus activos

Pemex incrementó el deterioro de sus activos tras un panorama adverso para el petróleo a nivel global.

Petróleos Mexicanos (Pemex) extendió el deterioro del valor de sus pozos, ductos, propiedades, plantas y equipo, como reflejo de un entorno adverso marcado por la caída de los precios del crudo, el incremento en los costos de producción, y ajustes regulatorios que afectaron de forma directa la rentabilidad de sus activos reveló el informe 6-K entregado por la petrolera a la Comisión Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Hasta septiembre del año pasado, el deterioro neto de estos activos alcanzó 52.6 mil millones de pesos, un incremento de 771 millones de pesos respecto al deterioro registrado en el mismo lapso de 2024, cuando se ubicó en 51.8 mil millones de pesos.

El mayor impacto se concentró en el segmento de Pemex Exploración y Producción, cuyas unidades generadoras de efectivo reportaron un deterioro neto de 32.4 mil millones de pesos.

Este resultado obedeció, principalmente, al efecto negativo de los precios internacionales del petróleo, el aumento de los costos de producción y las fluctuaciones cambiarias, factores que redujeron el valor recuperable de los activos vinculados a la producción de hidrocarburos.

A este escenario se sumó el deterioro registrado en la unidad generadora de efectivo del negocio de logística, ahora integrado al segmento de ‘otras subsidiarias operativas’.

En este caso, el deterioro neto ascendió a 22.1 mil millones de pesos y estuvo relacionado con una disminución en los flujos de efectivo futuros estimados, derivada de un cambio regulatorio que eliminó la posibilidad de recuperar, vía tarifas y precios, las pérdidas ocasionadas por el huachicol.

Pemex está en el ojo de especialistas internacionales debido a las entregas de petróleo a Cuba.

México se convirtió en el principal exportador de crudo a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro, y no solo eso, sino que Pemex le envía a La Habana el petróleo de mayor calidad respecto al que se queda en el país.

Los reportes indican que México envía a Cuba crudos como Olmeca e Istmo, que se caracterizan por ser más ligeros y sencillos de refinar, esto debido a la vieja infraestructura de la isla, donde es difícil refinar el petróleo pesado y con más azufre.

Jorge Pión, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, explicó que esta medida implica un costo económico para México en un contexto de baja producción.