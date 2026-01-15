México, el más ‘generoso’ con Cuba: ¿A partir de cuándo se dispararon los envíos de petróleo a la isla?

En 2025, México aumentó de manera significativa sus envíos de petróleo y derivados a Cuba. Los registros aduanales muestran que el país se convirtió en el principal proveedor de hidrocarburos de la isla, superando a Venezuela, que históricamente había ocupado esa posición.

De acuerdo con el último informe de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que entre enero y septiembre de 2025 envió a Cuba petróleo y productos derivados con un valor de 400 millones de dólares, a través de su filial Gasolinas Bienestar.

Sin embargo, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCC) reveló que esta cifra apenas representa un 13 por ciento del valor total de los envíos registrados ante las autoridades aduaneras mexicanas, que ascienden a más de 3 mil 048 millones de dólares en el mismo periodo.

¿En qué mes se dispararon los envíos de petróleo de México a Cuba?

Según los registros de aduanas consultados por MCC, entre el 29 de mayo y el 27 de junio de 2025 se realizaron 39 embarques de petróleo y productos derivados a Cuba, con un valor total que supera los 850 millones de dólares.

Durante este periodo se enviaron 10.23 millones de barriles de crudo y 132.5 millones de litros de combustibles, incluyendo diésel, gasolina y turbosina, un monto cercano a los mil millones de dólares en hidrocarburos enviados a Cuba en los dos años previos (de julio de 2023 a septiembre de 2024.)

Dichos datos, precisó MCC, provienen de registros públicos de comercio exterior y de plataformas como Veritrade y ImportKey, que concentran datos de exportaciones e importaciones a nivel internacional.

El aumento de los envíos en estos meses hizo que, en los primeros nueve meses de 2025, el valor total de las exportaciones mexicanas a Cuba superara los 3 mil millones de dólares, muy por encima de los 400 millones reportados por Pemex ante la SEC para ese mismo periodo.

En total, México realizó 60 envíos a Cuba a través de Gasolinas Bienestar hasta septiembre de 2025, con la empresa estatal cubana Coreydan como importadora. Los embarques salieron del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, e incluso se utilizó el buque Sandino, sancionado por Estados Unidos desde 2019.

México supera a Venezuela como principal proveedor de petróleo a Cuba

El aumento de estos envíos permitió que México desplazara a Venezuela como principal proveedor de petróleo de Cuba en 2025, de acuerdo con el diario británico Financial Times.

El reportaje señala que, tras la difusión de esta información, los envíos de combustible a la isla disminuyeron de forma considerable a partir de septiembre. No obstante, los cargamentos no se suspendieron por completo y continuaron durante el cierre de 2025 y el inicio de 2026.

Un ejemplo de ello fue la llegada del buque Ocean Mariner, con capacidad para 14 millones de litros de combustible, que zarpó del puerto de Coatzacoalcos con destino a La Habana el pasado 23 de diciembre.