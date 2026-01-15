Wall Street abre positivo, pero petróleo cae por amenaza de Trump a Irán: ¿Cuánto se hunde el crudo HOY?

Wall Street registra movimientos positivos liderados por las empresas del sector tecnológico, gracias a las sólidas perspectivas que emitió la fabricante de chips, Taiwan Semiconductor.

Además, debido a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre un ataque de Estados Unidos a Irán, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con una caída del 4.11 por ciento, hasta 59,47 dólares el barril.

El referencial Brent pierde 4.55 por ciento y se coloca en los 63.49 billetes verdes por unidad.

¿Cómo cotiza Wall Street HOY?

El Nasdaq repunta 0.76 por ciento, en los 23 mil 651.02 enteros, seguido por el Dow Jones, que sube 0.64 por ciento, en las 49 mil 462.98 unidades, mientras que el S&P 500 con 0.50 por ciento más, ronda en los 6 mil 961.96 puntos.

“La conclusión general es que, si bien el liderazgo dentro del índice puede seguir cambiando, aún existe un gran interés en la exposición al crecimiento. Ese equilibrio entre el optimismo tecnológico y una mayor participación probablemente seguirá siendo un factor determinante en las próximas semanas”, dijo a Bloomberg Fawad Razaqzada de Forex.com.

Del lado de Europa las alzas son de 0.60 por ciento para el FTSE 100 de Londres, con 10 mil 244.99 enteros, seguido por el DAX en Alemania con 0.10 por ciento más, en las 25 mil 310.77 unidades, mientras que las bajas son de 0.23 por ciento para el IBEX 35 de España, que se coloca en los 17 mil 660.70 puntos, y el CAC 40 de Francia, que resta 0.21 por ciento, hacia las 17 mil 657.40 unidades.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores HOY?

A nivel local, ambas bolsas muestran avances, ya que el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, suma 0.22 por ciento, en los 67 mil 553.27 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el aumento es de 0.08 por ciento con mil 335.62 unidades.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate (WTI) desciende 4.76 por ciento y se ubica en los 59.05 dólares por barril y el referencial Brent que pierde 4.55 por ciento se coloca en los 63.49 billetes verdes por unidad.