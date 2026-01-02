BMV anota en 2025 su mejor año desde 2009 y BIVA desde su debut

Los mercados accionarios locales superaron a Wall Street, donde los índices ampliaron su tendencia alcista por tercer año consecutivo. En el Nasdaq la ganancia acumulada fue de 20.4 por ciento, en segundo lugar se colocó el S&P 500, con 16.4 por ciento. [Fotografía. Shutterstock]

El índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anotó su mejor rendimiento anual desde el 2009, como respuesta a una mayor demanda por activos de riesgo incentivada por la flexibilización de la política monetaria y bajos niveles de comparación.

Luego de finalizar en los 64,308.29 puntos, el S&P/BMV IPC reportó un rendimiento en el año equivalente a 29.9 por ciento, su variación más alta en 16 años, cuando subió 43.52 por ciento, mientras que para el caso del FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, su crecimiento en el año de 26.6 por ciento fue el más elevado desde que se tienen registros, luego de que se situó en los mil 272.51 enteros.

Pau Messeguer, economista en jefe de Banco Multiva, indicó que este desempeño responde a una combinación de factores que han elevado el apetito por riesgo; por un lado, la renta fija ha ido perdiendo atractivo conforme las tasas de referencia comenzaron a disminuir, ya que, durante buena parte del ciclo restrictivo, una tasa de interés anual superior a 11 por ciento en instrumentos del gobierno representó una fuerte competencia para la renta variable.

Agregó que otro factor relevante ha sido el entorno de incertidumbre en Estados Unidos, por la mayor cautela respecto a la economía estadounidense, que ha llevado a muchos inversionistas a diversificar portafolios fuera de activos denominados en dólares, favoreciendo a otras regiones, incluido México, además de que la Bolsa mexicana venía de al menos dos años con bajo crecimiento y elevada volatilidad, de tal manera que parte del desempeño observado en 2025 también refleja una normalización y la materialización de rendimientos que habían quedado rezagados frente a otros mercados.

Por su parte, Alik García, subdirector de análisis bursátil en Valmex Casa de Bolsa, indicó que las explicaciones del rally de 2025 para el IPC en México son diversas; desde los bajos múltiplos de valuación de las empresas mexicanas, hasta la percepción de un mayor diálogo entre Estados Unidos y México en el tema arancelario.

Agregó que también impulsaron los crecimientos en utilidades, los ambiciosos planes de reducción de gastos por parte de las empresas y los mayores precios del sector de materiales.

Los mercados accionarios locales superaron a Wall Street, donde los índices ampliaron su tendencia alcista por tercer año consecutivo. En el Nasdaq la ganancia acumulada fue de 20.4 por ciento, en segundo lugar se colocó el S&P 500, con 16.4 por ciento, mientras que el Dow Jones subió 13 por ciento.

Desempeños sobresalientes

¿Cuáles son las proyecciones económicas para 2026?

Con miras a 2026, analistas de Monex consideran relevante evaluar aspectos en el mercado local como el entorno de expectativas económicas, las cifras preliminares del cuarto trimestre, y posibles modificaciones en las proyecciones de inflación para el año, donde serán clave el IEPS y los ajustes al salario mínimo.

Destacó que también será relevante la visión global de flujos hacia mercados emergentes, recordando que este aspecto estructural ha generado una tracción positiva para el mercado en el segundo semestre de 2025, con una valuación relativa favorable por temas comerciales; el efecto cambiario, ya que una mayor apreciación podría generar un impacto similar en los resultados durante la reciente temporada de reportes; y la evolución de la valuación del índice.

Almudena Ruíz, directora de gestión renta variable de la Casa de Bolsa Finamex, destacó que, de cara a 2026, uno de los principales catalizadores para la renta variable será la política monetaria de la Reserva Federal. “Se espera que la Fed realice tres recortes adicionales de tasas durante el año, lo que mantendría un entorno de liquidez favorable y seguiría impulsando el apetito por riesgo en los mercados”.