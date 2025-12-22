Nuestras principales recomendaciones de inversión para el 2026

Como complemento a nuestra saga de colaboraciones prospectivas para el 2026, y siendo nuestro ADN el análisis de inversiones, a continuación exponemos nuestra visión y sugerencias en el mundo de las inversiones.

Antes que nada debemos advertir que nuestro diagnóstico general sobre lo que ha estado sucediendo en los mercados financieros globales en los últimos tres años es que nos encontramos dentro de una megaburbuja global, en donde hemos visto nuevos máximos históricos, en distintas clases de activos, que normalmente actúan en forma antagónica, esto a pesar de las disrupciones que se generan con la desglobalización y el proteccionismo del presidente Trump.

La causa principal es el exceso de liquidez que ha prevalecido desde la inyección de 19 billones de dólares a la circulación mundial efectuada por los distintos bancos centrales del mundo durante la Pandemia, de los que solo se han retirado poco más de 3 billones de dólares. Aunado a esto, se tienen los recortes a las tasas de referencia realizadas por los mismos bancos centrales, a pesar de que las inflaciones subyacentes se encuentran muy por arriba de los objetivos de inflación. También coincide lo anterior, con el hecho de que la economía mundial se encuentra en una fase de expansión, y que la mayoría de los gobiernos están incurriendo en déficits fiscales elevados, lo que implica que están demandando crédito de manera relevante, e insostenible.

También tenemos que destacar el impresionante auge de la Inteligencia Artificial y de la Alta Tecnología que ha llevado a las principales empresas del sector a una sobrevaluación similar a la que se dio en la fiebre de las empresas de internet a finales del siglo pasado, que alcanza importes de billones de dólares, como el caso de Nvidia, que tiene hoy una capitalización cercana a los 5 billones de dólares y que ocupa el primer lugar en el mundo; dicha valuación está a un múltiplo de 60 veces utilidades.

Hacia el futuro, lo que vemos es que no se ve ninguna intención de los Bancos Centrales de dejar de flexibilizar su política monetaria, o de retirar liquidez del mercado, aunque se prevén pausas en la trayectoria bajista de las tasas de referencia, ni se ve, por parte de los gobiernos, ningún interés en corregir sus déficits fiscales, por lo que las condiciones para que los mercados continúen en auge prevalecerán, aunque los riesgos de ajustes serán más fuertes. Con todas estas consideraciones, y siempre conformando portafolios diversificados, nuestras sugerencias son las siguientes:

1. Metales Preciosos: El Oro y la Plata nos parecen, por tercer año consecutivo, la alternativa de inversión y protección del valor más atractiva y al mismo tiempo de mayor seguridad. Sugerimos tener en los portafolios de inversión una exposición a los metales preciosos mediante la adquisición de ETF’s ligados al oro y a la plata.

2. Bonos Soberanos de Largo Plazo: Sugerimos tomar bonos de mediano y largo plazo de Brasil y de México en algún tramo del portafolio.

3. Acciones de Alta Tecnología y de Inteligencia Artificial: Las 7 magníficas, como se les llama a las 7 principales empresas de este sector, tienen valuaciones exageradamente elevadas. Aunque pueden seguir creciendo, el riesgo de un gran ajuste o de un crack es cada día más alto. Consideramos que hay empresas relativas al sector que tienen un elevado potencial de crecimiento y valuaciones menos exageradas, como pueden ser las empresas de energía nuclear, las compañías mineras de tierras raras, o empresas desarrolladoras de aplicaciones para la Inteligencia Artificial.

4. Acciones Globales en General: Sugerimos buscar ETF’s ligados a empresas europeas y latinoamericanas que presentan valuaciones mucho más atractivas que las empresas americanas, en particular empresas de Irlanda, y de Holanda, para Europa, y empresas de Argentina, México y Brasil

5. Materias Primas: Consideramos adecuado tener una exposición a las materias primas, en particular Cobre, Acero y Aluminio.

6. Criptos: Consideramos que parte de un portafolio puede tener exposición a criptomonedas, en particular adquiriendo ETF’s ligados a las criptos, y de preferencia entrando cuando el precio del Bitcoin se encuentre por debajo de los 85 dólares por unidad.

7. Bonos Corporativos de Largo Plazo de Empresas mexicanas con calificación A en adelante, incluyendo Bonos de Pemex y de CFE

8. Udibonos: Bonos mexicanos indexados a la inflación de corto y mediano plazo.

9. Capital Privado: Ideal para obtener una mayor rentabilidad es participar en fondos de Capital Privado que a su vez invierten en empresas o en diversos proyectos de inversión.

10. Bienes Raíces: La participación en proyectos de desarrollo de bienes raíces es también una interesante alternativa de diversificación. Recomendamos sobre todo los desarrollos turísticos, los hospitales y clínicas, y los desarrollos residenciales de alta gama.