BanCoppel Empresas fortalece su posición en el sector financiero corporativo en México

BanCoppel Empresas continúa consolidando su presencia dentro del mercado financiero mexicano, respaldada por la solidez de Grupo Coppel, corporación que por más de 80 años ha acompañado a millones de familias en la construcción de su desarrollo económico. El grupo es hoy la cadena de tiendas departamentales omnicanal más grande del país y una de las principales empresas del sector retail en América Latina. Ocupa la posición número dos en México y número cinco a escala regional dentro del segmento minorista, además de ser la tercera compañía con mayor crecimiento en Latinoamérica y la número 27 a nivel mundial.

BanCoppel: fortalezas en el sistema financiero y empresarial

En el ámbito bancario, BanCoppel se ha posicionado como una institución sólida y de gran penetración. La entidad atiende a más de 14 millones de clientes activos, cuenta con más de 1,331 sucursales distribuidas en todo el país y figura como el segundo emisor de tarjetas de débito, el tercer emisor de tarjetas de crédito y el segundo pagador de remesas en México. Estos indicadores reflejan la expansión y la confianza que el banco ha logrado entre sus usuarios, consolidándose como un actor clave en la inclusión financiera nacional.

En el ámbito empresarial, BanCoppel Empresas ha desarrollado una oferta sólida en el segmento corporativo desde el inicio de sus operaciones en 2015. Al cierre de 2024, registra un saldo colocado de más de $50,250 millones de pesos Este crecimiento se apoya en la operación de divisiones metropolitanas, regionales y unidades especializadas, respaldadas por un equipo de analistas y banqueros que atienden a empresas en todo el país.

Un portafolio integral de soluciones para empresas

BanCoppel Empresas ofrece alternativas de financiamiento diseñadas para acompañar a las compañías en cada etapa de su crecimiento. Entre ellas destacan:

Crédito Simple:

Crédito Puente:

Financiamiento Agroalimentario:

Crédito Cuenta Corriente: apoyo para cubrir necesidades inmediatas de capital de trabajo y mantener la operación diaria con liquidez.

Estas herramientas permiten a las empresas acceder a recursos ágiles, flexibles y ajustados a su actividad económica.

Además de las opciones crediticias, BanCoppel Empresas ofrece productos especializados que fortalecen la cadena de valor y la gestión financiera de sus clientes:

Factoraje Financiero:

Financiamiento al Comercio Exterior:

Derivados:

Proyectos de Inversión: financiamiento de largo plazo para iniciativas estratégicas y expansión operativa.

Para garantizar la protección del patrimonio corporativo, BanCoppel Empresas ofrece un portafolio completo de seguros:

Inmobiliario:

Hipotecario:

Empresariales:

Renovaciones: continuidad de beneficios y protección de pólizas ya existentes.

Este conjunto de seguros permite a las empresas operar con mayor seguridad y estabilidad ante riesgos imprevistos.

BanCoppel Empresas consolida su estrategia en el mercado financiero empresarial en México

BanCoppel Empresas reafirma su compromiso con el desarrollo económico del país ofreciendo soluciones financieras robustas y accesibles que impulsan la competitividad empresarial. Gracias a su respaldo institucional, amplia red de atención y portafolio integral de crédito y protección, se consolida como un aliado estratégico para las empresas. Su crecimiento sostenido y enfoque en el cliente la posicionan como un motor clave para fortalecer la productividad y la inversión en México.

