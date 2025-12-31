Wall Street opera con movimientos mínimos en el último día de 2025; BMV avanza

Así operan los indicadores de Wall Street y la BMV este 31 de diciembre, último día del 2025.

Wall Street zanjará con ganancias notables un año 2025 marcado por la política arancelaria de Estados Unidos, las bajadas de los tipos de interés de la Reserva Federal y el ‘boom’ de la inteligencia artificial (IA), que ha propulsado al sector tecnológico.

En las primeras operaciones de este miércoles, los principales indicadores de Wall Street tienen movimientos leves.

El Nasdaq reporta un descenso mínimo del 0.14 por ciento, en los 23 mil 387 puntos, seguido por el S&P 500 que baja 0.09 por ciento, en los 6 mil 890 enteros, y para el caso del Dow Jones, este reporta un movimiento de caída mínimo de 0.12 por ciento, hacia las 48 mil 310 unidades.

De acuerdo con Humberto Calzada, economista en jefe para Latinoamérica de Rankia, no existe un fundamental relevante ante los ajustes observados de hoy, más bien obedece a una sesión típica previa a un día feriado.

El especialista añadió que, de cara a inicios del próximo año, el mercado se centrará en uno de los principales drivers que es la decisión que lleve a cabo la Reserva Federal sobre su política monetaria.

La baja volatilidad refleja también la ausencia de participantes en el mercado de capitales en EU, pues el índice VIX encargado de medir la volatilidad del SP500 anota un avance mínimo del 2.4 por ciento al ubicarse en los 14.7 puntos, en los primeros minutos de sesión.

El ‘boom’ de las empresas de IA en Wall Street

La fabricante de chips Nvidia, líder en IA, cierra el año como la cotizada más grande del mundo, con una capitalización de 4,56 billones de dólares, seguida por Apple (4.05 billones), Alphabet (3.80 billones), Microsoft (3.62 billones), Amazon (2.47 billones).

No obstante, las revalorizaciones de estas firmas -Alphabet un 66 por ciento, Nvidia un 35 por ciento o Apple 12 por ciento- palidecen frente a las de tecnológicas menores como Sandisk (567 %), Western Digital (289 %), Micron (248 %) o Seagate (224 %), que son las “mejores de la clase” del S&P 500.

Así cotiza la Bolsa Mexicana de Valores este 31 de diciembre

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con una ligera subida del 0.05 por ciento, colocándose en los 65 mil 402 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, baja 0.2 por ciento, al ubicarse en los mil 271 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones al alza de 0.45 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 58.22 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent avanza 0.44 por ciento, en un nivel de 61.6 billetes verdes el barril.

Con información de EFE.