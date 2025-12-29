Altos impuestos y exportación impulsan cambios en el mezcal

En 2024, la producción de mezcal cayó 7.17 por ciento, al alcanzar 11.3 millones de litros; mientras que el envasado para el mercado nacional cayó 16.68 por ciento, con apenas 3.1 millones de litros.

La industria del mezcal tiene desafíos significativos debido a altos impuestos, competencia de otras bebidas y una caída en el consumo interno lo que le genera una “resaca” de la que productores intentan salir.

En México, el mezcal enfrenta una carga impositiva alta a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que puede llegar a representar entre el 53 y hasta el 75 por ciento de su precio, lo que sumado a la tendencia de las grandes trasnacionales por adquirir marcas locales para convertirlas en productos de lujo (premiumization), ha comenzado a desplazar al consumo local, convirtiendo al mezcal en un producto de exportación inalcanzable para muchos mexicanos.

De acuerdo con datos del Consejo Regulador del Mezcal (Comercam), esta bebida tradicional —extraída primordialmente del agave espadín— registra un volumen de comercialización en el extranjero 2.6 veces mayor al de sus ventas en México.

“Antes de la pandemia, la industria de bebidas alcohólicas presentaba un crecimiento anual de entre el 20 por ciento y 28 por ciento. Tras la crisis sanitaria, sobrevino una contracción económica; hemos enfrentado tres años difíciles, pero afortunadamente el sector ha comenzado a estabilizarse”, señaló Abelino Cohetero Villegas, presidente del Comercam, organismo encargado de la certificación de origen del destilado.

En entrevista con El Financiero, el representante de esta industria —que integra a estados productores como Durango, Michoacán, Puebla, Guerrero, San Luis Potosí, Tamaulipas y Guanajuato, además de Oaxaca, que concentra el 90 por ciento de la producción nacional— subrayó que el sector enfrenta el desafío crítico de incrementar su competitividad en términos de precio.

“La verdad no somos competitivos hablando del producto en anaquel, con esos impuestos tan altos que tienen la bebida alcohólica. Además, si bien es cierto, hay mezcales elaborados con más tecnificación, el 90 por ciento de la producción de mezcal es artesanal, entonces, sus precios y costos son mayores que otras bebidas en promedio”, explicó Cohetero Villegas.

Productores y legisladores buscan reformar el modelo fiscal para fomentar la competitividad del mezcal artesanal, que representa el 90 por ciento de la producción.

Incertidumbre

La senadora Beatriz Mojica de la bancada de Morena, presentó una iniciativa en el Senado para modificar el modelo de cobro del IEPS, con el fin de pasar de un esquema basado en el valor de la botella a uno que considere la cantidad de alcohol que tiene la bebida.

“(El precio de) dos cervezas equivalen al costo de un caballito de mezcal; sin embargo, las cervezas prácticamente no pagan impuestos, mientras que nuestros productores artesanales, que tienen mayores costos de producción, pagan muchísimo de IEPS. Por eso proponemos un modelo más justo, que fomente la regularización y la competitividad de las bebidas mexicanas con denominación de origen”, puntualizó la legisladora.

Un caso emblemático de la situación actual es Mezcales Casa Armando. La compañía se ha visto obligada a mantener ociosa una parte considerable de su capacidad instalada. Aunque tiene infraestructura para producir 1.5 millones de cajas anuales, actualmente solo fabrica 50 mil.

De esta producción, el 70 por ciento se destina a la exportación y el 30 por ciento restante al consumo nacional, según informó Gabriela Martínez, directora de marketing de la firma.

“Para nosotros, este año la exportación representará un crecimiento del 58 por ciento, mientras que el mercado local avanzará a un ritmo menor, cercano al 28 por ciento. Estamos priorizando estratégicamente el enfoque hacia el exterior”, señaló Martínez en entrevista.

No obstante, la directiva advirtió que la política proteccionista de la administración de Donald Trump genera incertidumbre y ralentiza los pedidos. “En EU, hay distribuidores interesados en la marca que dudan debido a la volatilidad arancelaria; los impuestos podrían escalar del 12 por ciento actual hasta 30 por ciento el próximo año. Esto ha provocado un freno en la expansión y una mayor cautela por parte de compradores en el sector de autoservicio y restaurantero”, explicó.

Hacia 2026, se proyecta que la industria crezca entre 3 y 5 por ciento, manteniendo un ritmo similar al de 2025.

“Tenemos pendiente optimizar el proceso sin sacrificar el carácter artesanal ni el compromiso ambiental”, concluyó el presidente del Comercam.