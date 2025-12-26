Les ‘tumba’ la espuma: Trump ‘tira’ las ventas de cervezas mexicanas en EU

Corona es una de las marcas de cerveza mexicana que están batallando en EU. (FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM)

Las marcas de cerveza mexicanas como Corona y Modelo en Estados Unidos atraviesan un punto de quiebre, afectadas principalmente por factores como la disminución del consumo entre la base hispana debido a la incertidumbre laboral y políticas antimigratorias de Donald Trump, cambios en el gasto del consumidor, y los aranceles al aluminio.

Las grandes firmas del sector que comercializan marcas mexicanas de cerveza en la Unión Americana —encabezadas por Constellation Brands, comercializadora de Modelo, Corona y Pacífico; Heineken, responsable de Dos Equis, Tecate y Sol; y Molson Coors, que distribuye marcas como Sol en ese mercado— registran una caída en sus volúmenes de venta.

Este entorno ha ensombrecido las perspectivas de Constellation Brands, comercializadora de Modelo, Corona y Pacífico, marcas que durante años encabezaron las ventas de cerveza mexicana en Estados Unidos. La compañía anticipa ahora una caída de entre 2 y 4 por ciento en sus ventas al cierre de su año fiscal, que concluye en febrero de 2026, en contraste con su previsión previa de un crecimiento de hasta 3 por ciento.

Al cierre del segundo trimestre fiscal que finalizó el 31 de agosto, el negocio de cerveza de Constellation Brands reportó una caída del 7 por ciento en ventas netas y un desplome del 8.7 por ciento en el volumen de envíos. Sus marcas insignia sufrieron el impacto: Modelo Especial cayó 4 por ciento y Corona Extra un 7 por ciento.

¿Por qué en EU están consumiendo menos cerveza?

Una encuesta interna de la compañía revela la magnitud del problema: más del 80 por ciento de los consumidores hispanos se dicen preocupados por el entorno socioeconómico en EU y el 70 por ciento teme por sus finanzas personales.

“Estas preocupaciones siguen afectando las ocasiones sociales y los comportamientos de compra, de forma que realizan menos actividades como reuniones familiares y amigos en espacios públicos, en hogares y hay menos consumo en tiendas de conveniencia o gasolineras”, explicó Constellation Brands.

La industria de la cerveza en EU pasa un momento complicado.

Pedro Yedra, director de Inteligencia de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, explicó que el volumen de consumo de cerveza en la Unión Americana enfrenta una caída en el consumo percápita.

“Cada vez el consumidor americano consume al año menos litros de cerveza”, señaló el especialista.

¿Cuáles son los competidores de la cerveza?

Además, la cerveza mexicana libra una batalla feroz contra competidores que no existían hace una década: los seltzers, la coctelería en lata (ready to drink) y las bebidas con cannabis.

A los cambios de hábitos se suma la asfixia por los aranceles a todas las importaciones de cerveza en EU, añadiendo la bebida y las latas de aluminio vacías a la lista de productos derivados sujetos a sus tarifas.

El margen operativo de Constellation Brands cayó 200 puntos base (a 40.6 por ciento), golpeado por la absorción de costos fijos ante el menor volumen y el encarecimiento de materiales.

“Lo que provoca es que la cadena de valor se va erosionando más, es decir, al tener un costo más alto de producción, la forma de distribuir también se encarece y entonces el margen se va erosionando hasta afectar al consumidor final, las empresas, al tener una ganancia menor ven menos atractivo el seguir vendiendo cerveza”, detalló Yedra.

La crisis abarca a todas las cerveceras que comercializan marcas mexicanas. La holandesa Heineken, que en Estados Unidos vende cervezas mexicanas como Dos Equis, Tecate y Sol, reportó una caída de ingresos de 15 por ciento en ese mercado durante el tercer trimestre de 2025, afectada por ajustes de inventario y una “débil confianza del consumidor”.

Aunque América se mantiene como su principal región en volumen, con 62.7 millones de hectolitros, la creciente incertidumbre comercial y regulatoria ha comenzado a frenar su desempeño.

En tanto, la canadiense-estadounidense Molson Coors, propietaria de marcas como Miller Lite y Coors Light y distribuidora en Estados Unidos de la cerveza mexicana Sol, registró una caída de 4.6 por ciento en sus ventas durante los primeros nueve meses del año. Al mismo tiempo, su costo de venta por hectolitro aumentó 4.1 por ciento, presionado por la inflación en insumos clave como aluminio y materiales de empaque.

Rahul Goyal, ejecutivo de Molson Coors Beverage, resumió el panorama durante su conferencia trimestral, señalando que los problemas van más allá de lo generacional.

“Existen estos problemas estructurales de los que todos hemos hablado en la industria, ya sea en salud y bienestar o en el cambio generacional. Pero este año, ha habido muchos otros problemas macroeconómicos, como el impacto económico, los aranceles, la inmigración”, advirtió Rahul Goyal de Molson Coors Beverage en la conferencia trimestral de resultados.

Aunque los directivos confían en que estos factores sean “cíclicos” y esperan recuperar los niveles previos a 2025, la combinación de hostilidad política, costos al alza y un consumidor cambiante sugiere que la industria cervecera enfrenta un reto de largo plazo.