Cerveza Noche Buena: ¿Por qué solo se vende en Navidad?

La Noche Buena es una cerveza tipo Bock, lo que quiere decir que se caracteriza por tener un cuerpo robusto y color ámbar oscuro. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

Ir al súper y ver en el área de bebidas alcohólicas las cajas rojas con detalles dorados trae una de las mayores alegrías para los mexicanos ‘cheleros’: la venta de cervezas Noche Buena comenzó.

“Es el inicio no oficial de las fiestas: el momento en que realmente comienza la temporada navideña”, afirma Marie Sarita Gaytán, autora del libro ¡Tequila!: Destilando el espíritu de México, para la BBC.

En caso de que no seas un bebedor asiduo y te estés preguntando qué tiene de especial la cerveza Noche Buena —que en la actualidad forma parte de la familia Heineken México—, debes saber que se trata de una bebida de temporada.

Lo anterior quiere decir que solo se puede encontrar en los últimos meses del año, lo que coincide con las celebraciones de Noche Buena, Navidad y Año Nuevo, incluso cuando es la favorita de muchas personas.

¿Por qué la Noche Buena solo se vende en invierno?

El porqué esta bebida es de temporada, como el ponche de frutas, está muy ligado a su historia. La leyenda apunta a que la Noche Buena fue creada en 1924 por el maestro cervecero alemán Otto Neumaier.

Él era parte de la compañía cervecera Moctezuma, que fundaron los alemanes Haase, Mathey, von Althen y Burckhardt en Orizaba, Veracruz, y que años más tarde se fusionó con la Cervecería Cuauhtémoc.

“Él inicia esta producción por la pasión y la remembranza al estilo de cerveza Bock, que es muy típico de Alemania”, explicó Alexa Helena López Gutiérrez, brand manager de la marca, en entrevista con El Financiero.

La bebida era conocida como ‘la reserva de la casa’ y Otto la comenzó a regalar entre sus familiares y amigos; poco después incluyó a los trabajadores de la cervecería Moctezuma en la repartición, por lo cual la cerveza era una especie de aguinaldo.

La Noche Buena es una cerveza que se inventó en 1924 e inicialmente se regalaba. (Foto: Unsplash)

“No tenía como tal el nombre de Noche Buena, aunque estaba producida con esta intención de celebrar la Noche Buena porque era la temporada favorita de Otto”, explica.

Fue hasta 1938 que se lanzó la cerveza para el público en general, aunque se decidió respetar el origen de la bebida tipo Bock, la cual se suele servir en época invernal, debido a que su grado de alcohol es más alto que el de otras y se consideraba que podía calentar el cuerpo.

Además, en el pasado algunos de los ingredientes que se utilizaban solo se cosechaban durante esta época, y aunque en la actualidad este ya no es un factor para comercializarla únicamente en invierno, es una tradición que se mantiene hasta la fecha.

La cerveza Noche Buena es especial, además, porque solo se puede encontrar en México. La BBC explica en un artículo que Heineken intentó exportarla a Estados Unidos entre 2011 y 2018, pero dejó de hacerlo debido a la falta de demanda.

¿Qué tipo de cerveza es la Noche Buena?

La Noche Buena es una cerveza tipo Bock, la cual es originaria de Alemania y se caracteriza por ser de cuerpo robusto, color ámbar a oscuro y un sabor ligeramente tostado con notas a malta, de acuerdo con Heineken.

Por lo regular, este tipo de cerveza tiene una baja fermentación y un grado de alcohol de entre 6 y 7.5, de acuerdo con el portal especializado Malta. Estas características la hacen, además, una buena aliada para acompañar los platillos navideños tradicionales.

La Noche Buena es una cerveza tipo bock, de origen alemana. (Foto: Unsplash)

Tal como explica Alexa López, quien indica que la Noche Buena es ideal para maridar con frutos secos, postres, panes y alimentos especiados.

¿Cuándo acaba la temporada de cervezas Noche Buena?

La tradición de beber cerveza Noche Buena a finales de año es tal que se ha convertido en una costumbre avisar a los amigos y familiares cuando las cajas rojas ya están en el súper.

Tal como recuerda Guille Gutiérrez, del colectivo nacional Adelitas Cerveceras Mexicanas, quien cuando aún estaba en la universidad solía compartir con sus amigas que la bebida ya estaba disponible.

La Noche Buena se puede encontrar entre agosto y enero. (Foto: Unsplash)

“Corríamos a la tienda más cercana y nos asegurábamos de conseguirlas antes de que se agotaran”, comentó para la BBC. Aunque han pasado 35 años desde entonces, es una costumbre que sigue vigente.

Alexa López explica que la bebida sale a la venta desde agosto, aunque la mejor temporada de la cerveza llega en diciembre; sin embargo, no es necesario correr por las tuyas, ya que la Noche Buena se deja de vender en enero.