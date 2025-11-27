Celebra HEINEKEN México 135 años de pionerismo e impacto

HEINEKEN México celebró 135 años en La Cervecería de Monterrey, donde líderes empresariales, colaboradores y autoridades destacaron la importancia histórica y económica de la compañía.

Fundada en 1890, la empresa ha impulsado sectores como vidrio, cartón, refrigeración y transporte, además de formar parte de una industria que aporta el 1.3% del PIB nacional.

Desde 2010, su integración a The HEINEKEN Company consolidó a México como su operación más grande, con 7 plantas cerveceras, 1 maltera, más de 17 mil empleos directos y más de 170 Centros de Distribución.

La compañía ha desarrollado innovaciones clave como la primera lata abre fácil, la Caguama, el six-pack y el liderazgo en cerveza sin alcohol con Heineken 0.0 y Tecate 0.0.

Su impacto social incluye el modelo de Servicios, Cultura y Formación, además del impulso al emprendimiento y educación con programas como HEINEKEN Green Challenge, que ha apoyado a más de 12 mil emprendedores, y el programa de becas Liderazgo con Propósito.

Durante el evento, el CEO de HEINEKEN México, Oriol Bonaclocha, afirmó que “La Cervecería es un legado vivo, forjado por generaciones que soñaron más grande que su tiempo. Hoy esa misma alma pionera nos impulsa a seguir transformando y liderando”.

Sobre la visión de sostenibilidad, Claudia de la Vega, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos, señaló: “buscamos dejar un legado. Cada acción de sustentabilidad, cada colaboración y cada historia compartida con comunidades suma a una visión para construir un mundo mejor desde México, con innovación, responsabilidad y orgullo.”

Entre sus avances ambientales destacan la planta de Tecate, que reabastece el 100% del agua contenida en sus productos, y la de Meoqui, la más eficiente globalmente con un consumo de 1.71 hl/hl. Ambas forman parte de la estrategia “Brindar un Mundo Mejor”, enfocada en economía circular y consumo responsable.

HEINEKEN México trabaja con más de 2,700 proveedores nacionales y mantiene una red de más de 17 mil tiendas Six, reafirmando su papel como uno de los principales motores industriales y económicos del país.