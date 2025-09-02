Redadas de Trump quitan la ‘sed de la mala’ a hispanos: Dueña de la Corona baja previsión de ganancias

Constellation detalló que más de la mitad de los consumidores de Modelo son hispanos, quienes se muestran preocupados por medidas migratorias.

Constellation, propietario de Modelo Especial y Corona, recortó su pronóstico para todo el año debido a que los consumidores hispanos están gastando menos en cerveza de alta gama.

La compañía prevé ahora una caída de las ventas netas orgánicas del 6 al 4 por ciento en el ejercicio fiscal, en comparación con una previsión anterior que preveía un crecimiento de las ventas de hasta un 1 por ciento. Las expectativas de ganancias por acción también se redujeron.

Las acciones de la compañía cayeron hasta un 7.8 por ciento en las primeras operaciones en Nueva York.

“Las caídas en las tasas de compra de cerveza de alta gama por parte de los consumidores hispanos fueron más pronunciadas que las caídas del mercado general”, dijo el presidente y director ejecutivo de Constellation Brands, Bill Newlands, en un comunicado.

Más de la mitad de consumidores de Modelo son hispanos

La compañía había dicho anteriormente que más de la mitad de los consumidores de Modelo son hispanos y que están gastando menos en preocupaciones sobre las medidas enérgicas contra la inmigración.

“Seguimos atravesando un entorno macroeconómico desafiante que ha frenado la demanda de los consumidores”, afirmó Newlands.

Kenneth Shea, de Bloomberg Intelligence, dijo en una nota que considera que “los problemas de la industria son duraderos y que se ven afectados tanto por cambios cíclicos como estructurales de largo plazo en la demanda”.

Impactan aranceles en empresas como Constellation

Constellation prevé que los aranceles sobre el aluminio le costarán a la empresa aproximadamente 20 millones de dólares durante el resto del año fiscal, que finaliza en febrero.

El arancel del 50 por ciento impuesto por el presidente Donald Trump sobre el aluminio importado, como parte de su estrategia comercial, afecta a empresas como Constellation, que dependen de las latas de aluminio para el envasado.

Aunque muchas importaciones de alcohol procedentes de México siguen estando exentas, la cerveza envasada en aluminio está sujeta al nuevo gravamen.

El arancel no afectó a los resultados del primer trimestre fiscal, que finalizó el 31 de mayo, pero pesará sobre los márgenes en el futuro, según declaró el director financiero, Garth Hankinson, en una conferencia con inversores celebrada el miércoles.

La empresa no espera compensar totalmente el costo adicional, que reducirá los márgenes en unos 20 puntos básicos, según afirmó.

La división de cerveza sigue siendo la mayor fuente de ingresos de Constellation, pero los márgenes se han visto presionados por el aumento de los costos y el descenso de la demanda.

“Los consumidores no salen a comer tanto como antes, tienen menos ocasiones sociales en casa”, dijo el director ejecutivo Bill Newlands en la conferencia. “Esto no cambia su interés por el consumo de cerveza, simplemente han disminuido esas ocasiones”.