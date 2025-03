Constellation Brands podría perder 25% de ganancias accionarias 

La cervecera estadounidense, Constellation Brands, que tiene los derechos de comercialización en la Unión Americana de Corona y Grupo Modelo, podría ser una de las empresas afectadas por la posible imposición de aranceles del 25 por ciento que el gobierno de Donald Trump aplicaría a México a partir del 2 de abril. Además, la compañía resentirá un doble golpe con el aumento en los costos del aluminio, debido a otro gravamen del 25 por ciento al acero y aluminio mexicano que entró en vigor el pasado 12 de marzo.

“Va a ser difícil que veamos unas cifras buenas en este primer semestre, incluso en el segundo, cuando todas las industrias o algunas están sobre inventariando, algunas están muy cautelosas. Por ejemplo, diversos analistas también hablaban de si le ponen un tema de arancel al acero y aluminio, pues le va a pegar al tema de la cerveza que viene en este tipo de envase”, reconoció Roberto Solano, gerente de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex

El banco J.P. Morgan advirtió que alrededor del 85 por ciento de las ventas consolidadas de la compañía en EU se derivan de la comercialización de la cerveza mexicana, advirtiendo también que la firma podría resentir un impacto de alrededor de un 25 por ciento en las ganancias de su precio accionario.

“Es demasiado pronto para plantear hipótesis sobre lo que podría ocurrir o no. Como era de esperar, tenemos un montón de permutaciones que hemos considerado y sin duda ajustar nuestro enfoque en función a la medida que vamos avanzando”, señaló Bill Newlands, CEO de Constellation Brands, durante la presentación de resultados financieros del tercer trimestre 2025 (año fiscal) con analistas.

Actualmente, el 82 por ciento de las importaciones de cerveza de la Unión Americana provienen de México, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), por lo que el gravamen de 25 por ciento podría afectar a Constellation Brands que cuenta con dos plantas productoras de cerveza en Ciudad Obregón, Sonora y Nava, Coahuila.

Constellation Brands actualizó sus previsiones para el resto del año fiscal que finaliza el 28 de febrero del 2026, proyectando un crecimiento de las ventas netas de cerveza entre el 4 y 7 por ciento, en comparación con un pronóstico anterior de crecimiento del 6 al 8 por ciento.

En cuanto a la revisión de los resultados financieros de Constellation Brands, Solano comentó que posiblemente no hayan hecho de manera adecuada sus estimaciones.

“Hay dos escenarios, que no hayan revisado de manera adecuada y a tiempo las expectativas, y la otra es que efectivamente la inercia viene un poquito a la baja. Una vez que se disipe todo este entorno comercial sobre el consumo de cerveza podríamos ver en el segundo semestre una recuperación”, aseveró.

Principal mercado

¿Cómo enfrentará Constellation Brands los aranceles al acero y aluminio de EU?

En busca de contrarrestar una posible alza de precios si se implementa el arancel del 25 por ciento en abril, aunado al gravamen del aluminio y acero, Constellation Brands tendría que analizar ajustes en precios o migrar a envasados de vidrio.

De acuerdo con un reporte de Beer Market, el 48.5 por ciento de las cervezas se enlatan, mientras que un 31.9 por ciento se envasa en vidrio, por lo que la diferencia en costo de producción podría ser significativa, si se cambia una opción por otra.

“En el tema del aluminio México no es autosuficiente, de hecho, compramos buena parte del aluminio a Estados Unidos, entonces al momento de integrar esta hoja de ruta a toda la cadena de valor de producción de la cerveza, se podría demostrar que en realidad el aluminio no vino de México, sino que esas latas fueron producidas con aluminio norteamericano y por lo tanto no debería aplicarse el arancel”, anticipó Cynthia Valeriano, maestra de Economía en el Tec de Monterrey en entrevista con El Financiero.

Constellation cuenta con dos divisiones principales que incluyen cerveza, con marcas como Modelo, Corona Extra y Pacífico, y una división de vinos y licores con productos como el tequila Casa Noble y los vinos Kim Crawford.

Warren Buffett salva acciones de Constellation Brands

A partir de que el inversor y empresario Warren Buffett mostró un interés reciente por participar en acciones de Constellation Brands, el precio de sus títulos se han reposicionado en el mercado bursátil.

“Cuando un fondo de este carácter da la señal de que le gusta una acción, es porque a nivel fundamental ve que el mercado la sobrecastigó, funciona como un efecto de fondo de recompra.

Esta estrategia fue muy buena porque te habla que Warren Buffett ya está descontando que vienen retos, que el mercado está viendo aranceles y que obviamente esto va a afectar”, destacó Roberto Solano, gerente de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex en entrevista con El Financiero.