¿Qué negocios tiene Warren Buffett, el millonario que gana cada que compras una Coca o un iPhone?

El poder de Warren Buffett, también conocido como el ‘Oráculo de Omaha’, es tal que nadie dudó cuando el multimillonario bromeó al asegurar que puede acabar con la deuda de Estados Unidos en solo cinco minutos. Ese poder se lo ha ganado a pulso. Buffett encabeza Berkshire Hathaway, grupo con ganancias anuales compuestas de 19.8 por ciento desde 1965, hazaña que ninguna otra empresa en el mundo ha logrado.

¿Cómo mantener esos ingresos por un periodo tan largo? Su receta parece sencilla. Buffett gana dinero por productos que se venden por millones todos los días. Hablamos de latas de Coca Cola, iPhones, botes de salsa catsup Heinz o hasta caramelos. Sí, también tiene una marca de dulces.

Warren Buffet es el séptimo hombre más rico del mundo. Su fortuna apenas supera a la de Mark Zuckerberg; sin embargo, el ‘Oráculo de Omaha’ es el único del top 10 cuyos ingresos provienen de negocios diversificados, no de la tecnología y el consumo como en el caso de Bernard Arnault.

¿Quieres saber qué empresas controla el magnate? ¿Cómo comenzó Warren Buffett y en qué ha invertido?

¿Quién es Warren Buffett?

Nacido en 1930, Warren Edward Buffett no comenzó “desde abajo”. Es hijo de Howard Buffett, un congresista por Nebraska por 10 años; sin embargo, demostró interés en los negocios desde temprana edad.

Warren Buffett repartía periódicos y vendía dulces y revistas puerta a puerta. Cuando apenas era un niño de 11 años, Buffett compró sus primeras acciones tras una visita a la Bolsa de Valores de Nueva York. Su camino comenzó en Cities service

En 1950, se postuló para la Universidad de Columbia después de descubrir que Benjamin Graham y David Dodd, autores del libro ‘The Intelligent Investor’, enseñaban allí.

A los 21 años se graduó con título de economía en la Universidad de Columbia y un año después, en 1952, se casó con Susan Thompson, con quien tuvo tres hijos juntos.

¿Quiénes son los hijos de Warren Buffett?

El ‘Oráculo de Omaha’ tiene tres descendientes: Howard, Peter y Susan Alice Buffett.

Susan Buffett es la mayor y está al frente de la Fundación Sherwood, dedicada a apoyar el desarrollo infantil. Por otro lado, es presidenta de la Fundación Susan Thompson Buffett, establecida en honor a su madre.

Howard también está al frente de una fundación. Ésta se dedica a buscar soluciones agrícolas para terminar con el hambre en el mundo y mitigar conflictos a nivel mundial.

Peter Buffett se encarga de la Fundación NoVo, que tiene el objetivo de poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, aparte de apoyar el desarrollo de las comunidades indígenas y grupos marginados.

¿Qué negocio creó Warren Buffett?

Después de obtener una maestría en economía, trabajó como analista de valores y corredor de bolsa antes de comenzar su propia firma de inversiones, Buffett Partnership.

Siete años después de su matrimonio, Warren Buffett conoció a Charlie Munger, quien ha jugado un papel trascendental en su vida, puesto que es su socio de negocios.

En 2006, dos años después de la muerte de su primera esposa, Buffett se casó con Astrid Menks.

¿Cómo inició el negocio de Warren Buffet en Berkshire Hathaway?

Warren Buffett tiene una fortuna de 116 mil millones de dólares, de acuerdo con el Índice de Millonarios de Bloomberg.

El inicio precoz de Warren Buffett como inversionista no tardó en dar frutos. Poco después de comenzar con su empresa, Buffett Partnership, el joven empresario puso a prueba su filosofía.

Con tan solo 32 años, Warren Buffett comenzó a comprar acciones de una empresa de fabricación de ropa. Como consideraba que los títulos estaban a un precio muy bajo, continuó con la compra hasta convertirse en el máximo accionista de una empresa llamada Berkshire Hathaway, que no pasaba su mejor momento en aquellos años.

Finalmente, en 1970, Warren Buffet se convirtió en presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, firma que utilizó como sociedad.

A partir de su llegada a lo más alto de la empresa, Buffett ha obtenido una rentabilidad de más del 20 por ciento, de acuerdo con Bloomberg.

A lo largo de su trayectoria en los negocios, el ‘Oráculo de Omaha’ ha sido conocido como un inversor de valor de compra que se queda con las empresas que adquiere. Buffett, por lo general, compra participaciones en empresas cuyas operaciones comerciales, dice, son fácilmente comprensibles.

Durante la recesión de finales de la década de 2000, se desempeñó como un jugador importante, acudiendo al rescate de Goldman Sachs, General Electric y Swiss Re, mientras rechazaba las súplicas de Lehman Brothers Holdings. Hizo lo que llamó una gran apuesta por la economía estadounidense en 2009, comprando Burlington Northern Santa Fe por 34 mil millones de dólares.

¿A cuánto asciende la fortuna de Warren Buffett?

El Índice de Millonarios de Bloomberg coloca a Warren Buffet en la séptima posición de las personas más ricas del mundo. Su fortuna es de 116 mil millones de dólares.

Durante los 12 meses más recientes la riqueza de Buffett se ha incrementado en 8 mil 340 millones de dólares, equivalente a 7.8 por ciento.

¿Cuál es el destino de la riqueza de Buffett?

En 2006, Buffett prometió, a través de una carta compromiso, donar el 99 por ciento de su riqueza a la filantropía. La mayor parte de sus donaciones a la fundación encabezada por Melinda y Bill Gates.

Otra de las organizaciones que se han visto beneficiadas es la Fundación Susan Thompson Buffett, una de las principales financiadoras del derecho al aborto.

¿Cuáles son las inversiones y acciones de Warren Buffet y qué empresas tiene?

Cuando apenas era un niño de 11 años, Buffett compró sus primeras acciones tras una visita a la Bolsa de Valores de Nueva York.

La mayor parte de la fortuna de Warren Buffett se deriva de su participación en Berkshire Hathaway, compañía de inversión que cotiza en bolsa y que tiene 67 filiales. Berkshire ha generado una ganancia anual compuesta en el valor de mercado por acción del 19.8 por ciento desde 1965, según la carta a los accionistas que Buffet mandó este año.

No obstante, la riqueza del ‘Oráculo de Omaha’ no se formó con una sola firma. También posee una participación de menos de uno por ciento en U.S. Bancorp, según un archivo 13 de noviembre de 2022.

Otra de las empresas que compró a través de Berkshire Hathaway es el operador ferroviario Burlington Northern Santa Fe.

Entre las empresas de Warren Buffett se encuentran: Heinz, la marca de salsa catsup que compró en 2013 por 23 millones de dólares, la empresa de seguros Geico, la firma Netjet de aviones privados, la marca de pilas Duracell.

Por si fuera poco, Warren Buffett tiene participación en empresas como Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express,

Cartera de inversión de Warren Buffet: ¿Cómo hizo alianza con Apple?

El magnate estadounidense invirtió en Apple cuando la marca de la manzana había alcanzado la madurez. Hace apenas siete años, Warren Buffett comenzó con la compra de acciones y ese ha sido otro negocio redondo. En 2016

Desde entonces, el precio de las acciones de Apple se ‘fue al cielo’, al pasar de 24 a 188 dólares, lo que no ha frenado las compras de Buffett que se mantienen adquiriendo títutlos de la marca de la manzana.

Apple se convirtió en la primera empresa en alcanzar un valor de mercado de tres billones de dólares, hito que confirma el dominio de las empresas grandes tecnológicas en Wall Street.

Warren Buffet compra una dulcería

En 1972, Warren Buffett desembolsó 25 millones de dólares para adquirir la empresa See’s Candies. Se trata de una empresa que vende dulces de caramelo y chocolates que le han reportado ingresos por más de mil millones de dólares.

Las mejores frases de Warren Buffett

El magnate estadounidense Warren Buffett tuvo tres hijos con su primera esposa.

Buffett tuvo la puntada de decir que puede acabar con la deuda de Estados Unidos en solo cinco minutos. “Podría terminar con el déficit en cinco minutos. Simplemente aprueben una ley que diga que cada vez que haya un déficit de más del 3 por ciento del PIB, todos los miembros del Congreso en funciones no son elegibles para la reelección”, bromeó en julio de 2011.

A más de 12 años de distancia y luego de amasar una de las fortunas más grandes del planeta, Warren Buffett es una de las voces más escuchadas.

Entre las frases de Warren Buffett más famosas están: