Predicciones de Warren Buffett: Más bancos quebrarán, pero a Berkshire le irá ‘muy bien’

El multimillonario Warren Buffett aseguró a los inversionistas que Berkshire Hathaway seguirá “muy bien” cuando él ya no esté presente para liderar el conglomerado.

Buffett dijo que los accionistas no deben preocuparse por el futuro de la empresa cuando lo suceda el vicepresidente Greg Abel porque lo hará muy bien y Berkshire conservará el modelo de permitir que sus subsidiarias se manejen en gran medida por su cuenta mientras busca nuevas empresas para adquirir con las grandes reservas de dinero contante que tiene siempre a mano.

“El problema para nuestra junta de directores es que cuando yo ya no esté y Greg la presida, no le daré un sobre que le diga qué debe hacer”, dijo Buffett. Pero Abel y Berkshire estarán preparados para decidir en minutos si les interesa una adquisición y tendrán los recursos para concretarla.

Buffett dijo que Berkshire tiene “mucha suerte” de contar con Abel para asumir el puesto de director general porque hay pocos directivos como él. El empresario de 92 años no piensa jubilarse, pero Abel es el sucesor designado desde hace años, según reveló en la reunión anual de 2021 el socio de Buffett, Charlie Munger. Abel ya supervisa todos los negocios de Berkshire menos los de seguros.

Buffett y Abel aparecieron juntos el miércoles en el canal de cable CNBC desde Tokio, donde están inspeccionando empresas en las que Berkshire invierte desde 2020 y para promover el conglomerado.

Fue la primera entrevista larga por TV que concede Buffett desde antes de la pandemia. Buffett solía dar entrevistas de tres horas varias veces al año. Buffett y Abel respondieron a una serie de preguntas el miércoles, incluso sobre las quiebras recientes de bancos y si los ferrocarriles, incluida la empresa de trenes BNSF de Berkshire, deben seguir mejorando la seguridad a la luz de los descarrilamientos de las últimas semanas en Estados Unidos.

Buffett dijo que habrá más quiebras de bancos, pero que la mayoría de la gente no debe preocuparse porque su dinero está protegido por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos (FDIC, por sus siglas en inglés).

“No han terminado las quiebras de bancos, pero los depositantes no han sufrido una crisis”, dijo Buffett. “Los bancos caen, pero eso no perjudicará a los depositantes”.

Berkshire posee decenas de empresas aparte de BNSF, como la aseguradora Geico, grandes empresas de servicios públicos y una variedad de negocios de manufactura y ventas. Tiene más de 300 mil millones de dólares en inversiones, con grandes inversiones en Apple y Coca-Cola.