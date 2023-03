Warren Buffett entra al quite: hablará con Joe Biden sobre crisis financiera

Warren Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway, se ha puesto en contacto con altos funcionarios del gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden, debido a las turbulencias que ha sufrido la banca del país en los últimos días.

El acercamiento entre Buffett y la administración de Biden fue descrito por personas familiarizadas con el asunto como información privada. sin dejar claro de momento qué papel puede jugar el inversor multimillonario en buscar contener el nerviosismo generalizado tras los últimos fracasos de Silicon Valley Bank, Signature Bank y Silvergate Capital.

Buffett tiene una larga historia de intervención para ayudar a bancos en crisis, aprovechando su estatus de inversión de culto y su peso financiero para restaurar la confianza en las empresas que entran en estos protocolos.

Bank of America Corp. ganó una inyección de capital de Buffett en 2011 después de que sus acciones se desplomaran en medio de pérdidas ligadas a hipotecas de alto riesgo. Buffett también lanzó 5 millones de dólares para Goldman Sachs Group Inc. en 2008 para apuntalar el banco tras el colapso de Lehman Brothers Holdings Inc.

¿Qué pasa con los bancos de EU?

Los reguladores estadounidenses dieron a conocer medidas extraordinarias para mitigar a los clientes de bancos de Estados Unidos que se encuentren en conflicto el fin de semana pasado, prometiendo pagar por completo a los no asegurados depósitos en los bancos fallidos.

El equipo de Joe Biden, cauteloso por el retroceso político debido a esto, se ha dedicado a orquestar respaldos que no requieran un gasto directo de los contribuyentes, incluida la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés).

Los grandes bancos estadounidenses depositaron voluntariamente 30 mil millones de dólares para estabilizar al First Republic Bank esta semana, un movimiento descrito como “muy bienvenido”. Cualquier inversión o intervención de Buffett u otras figuras continuarían esa misma iniciativa, buscando detener la crisis sin rescates directos.