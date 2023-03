¿Qué pasó con Bital, Serfin e Inverlat? Estos son los bancos que ‘desaparecieron’ en México

Algunos bancos que ‘desaparecieron’ o se transformaron en México, son recordados debido a que permitían a los niños tener cuentas de ahorro, por sus logos o por sus anuncios comerciales en radio y televisión.

Estos son algunos de los que tuvieron presencia en el país y con el tiempo desaparecieron o cambiaron de nombre:

Banco Inverlat

A partir de la nacionalización de la banca, en septiembre de 1982, el Gobierno de México administró el banco.

La institución bancaria se consolidó en el país entre 1961 y 1967. En febrero de 1993 inició su proceso de privatización y cambió su denominación por lo que actualmente es el banco Scotiabank.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la autorización de Scotiabank Inverlat. De acuerdo con información de El CEO, la administración de Inverlat por Scotiabank se dio como un rescate para, de esta forma, asesorar al banco y así mejorar su rentabilidad.

Banco Bital

Una de las características del banco Bital es que permitió la apertura de cuentas de ahorro bancarias infantiles. (Cuartoscuro) (Gilberto Molina)

No desapareció del todo pues actualmente es HSBC debido a que el Gobierno mexicano tomó control del Banco Internacional, S.A., y luego lo adquirió el Grupo Privado Mexicano. Las nuevas siglas de HSBC significan: the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation.

Una de las características más recordadas del banco Bital es que permitió la apertura de cuentas de ahorro bancarias infantiles.

Por ello había niños que tenían una tarjeta donde guardaban sus ahorros o sus domingos y podían hacer retiros en un cajero.

Banco Serfín

Se convirtió en Grupo Financiero Santander Mexicano desde 1997. Su logo era un águila en color dorado con el nombre del banco.

En sus anuncios de radio y televisión se escuchaba el sonido y volar del águila que estaba representada en el logo.

Sus oficinas estaban entre las calles de Bolívar y 16 de septiembre aunque tenía sucursales en todo el país.

Serfin también ofrecía cuentas para niños, una de ellas era cuenta fantástica y otra, cuenta futura. Los beneficios de la segunda cuenta era que los niños quedaban protegidos en caso del fallecimiento de sus padres o tutor.

La segunda cuenta iba dirigida a jóvenes de 15 años y antes de cumplir los 18 y servía como una forma de ahorro.

¿Cuáles son los bancos actuales en México?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) enlista al menos 10 instituciones bancarias como las más grandes del país, entre ellas están: