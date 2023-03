Convención Bancaria 2023: Sugieren bancos prepararse para aprovechar el ‘mexican moment’

Actores de la banca piden no confiarse y hacer todo lo necesario para aprovechar el nearshoring. (Especial)

El país tiene todos los elementos para salir triunfante del ‘mexican moment’ que resuena en diversas industrias por la relocalización de cadenas productivas; esta sería su tercera oportunidad para destacar, sin embargo, actores de la banca piden no confiarse y hacer todo lo necesario para que no sea otra oportunidad desaprovechada.

Manuel Romo, director de Citibanamex, expuso que el país debe seguir con su trabajo de promoción y de facilitar la llegada de inversiones, porque también hay muchas otras naciones compitiendo para quedarse con un poco de la enorme oportunidad del nearshoring.

“Estamos viendo señales alentadoras de inversión... Hay que ser muy competitivos, muy atentos a las oportunidades”, refirió el ejecutivo.

Para Felipe García, director de Santander México, es indispensable tomar ventaja en la instalación de cadenas productivas en el país, la cual consideró como una oportunidad única.

Al respecto, Daniel Becker, director general de Grupo Financiero Mifel, advirtió que si los inversionistas perciben que el Estado de derecho no se cumple, que las reglas del juego no son claras, y que no exista la infraestructura adecuada que genere cuellos de botellas en la operación, se podría opacar el potencial del país.

“Claramente hay muchas oportunidades, estamos regresando a un mexican moment, pero creo que hay que tomarlo con cautela”, dijo Jessica Roldán, economista en jefe de Finamex.

Por su parte, Luis de la Calle, fundador de la consultora De la Calle, Madrazo, Mancera, aseguró que es necesario hacer reformas para tener mayor inversión en logística y competencia en el sector energético, que será crucial para poder sostener las inversiones.

Alejandro Saldaña, economista en jefe de Ve por Más, señaló que la infraestructura va a generar una segunda ola de inversión, por lo que se debe hacer la tarea a nivel local para aprovechar esta oportunidad.