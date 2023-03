Nearshoring impulsa vivienda, pero no hay dinero para pagarla

El 63% de los trabajadores no cuentan con recursos suficientes para adquirir una casa y existe un déficit de vivienda de interés social en el país. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

El nearshoring en la frontera de México con Estados Unidos ha obligado a los desarrolladores a analizar invertir en proyectos tras la inminente llegada de Tesla a Nuevo León, así como el arribo de empresas asiáticas y norteamericanas al país, lo que podría detonar una mayor demanda en el mercado residencial que, sin embargo, enfrenta dos problemas: el 63 por ciento de los trabajadores no cuentan con recursos suficientes para adquirir una casa y existe un déficit de vivienda de interés social en el país.

Jesús Sandoval Armenta, director general de Ruba, advirtió que el mayor problema son los ingresos y la falta de obra, pues de los alrededor de 58 millones de trabajadores formales que hay en el país, al menos el 63.8 por ciento ganan de uno y a dos salarios mínimos.

“Va a seguir siendo limitado el mercado porque la mayor demanda o necesidad está en vivienda de interés social y si no hay una política de vivienda, lo que vamos a tener no va a ser una oportunidad de negocio, sino un problema de falta de vivienda para trabajadores de menores recursos; ahorita no estamos preparados para atender, hay un rezago en todas las ciudades del norte”, dijo.

Agregó que, para cubrir la demanda residencial de miles de trabajadores, principalmente en el segmento social, se debe contar con estímulos desde el gobierno para alentar este tipo de oferta.

De acuerdo con cifras del Registro Único de Vivienda (RUV), el año pasado se construyeron 135 mil 589 viviendas, una caída del 17.4 por ciento anual.

Aurora García de León, directora general de la desarrolladora Derex, con presencia en Sonora y Baja California dijo que, ante la aceleración que vive el país con el nearshoring, los gobiernos deben reaccionar rápido con programas y estímulos para atender el rezago habitacional, pues solo en estas dos entidades hacen falta al menos unas 711 mil viviendas para trabajadores.

“Es una solicitud específica de los inversionistas, nos lo han comentado la gente de la Secretaría de Economía de ambos estados (Sonora y Baja California), están pidiendo vivienda; los gobiernos estatales que mejor respuesta den en materia de estímulos a los inversionistas y entre ellos que haya vivienda, son los que van a traer más inversiones”, dijo.

Impulsará Tesla y nearshoring

Nuevo León es el estado con mayor colocación de créditos del Infonavit con casi el 20 por ciento del total de colocación en promedio.

“En Nuevo León hay registrados 420 mil posibles créditos o viviendas, según el Infonavit, de demanda potencial y hay una oferta registrada en proceso de obra como de 30 mil (...). Tesla va a ayudar muchísimo, la parte de vivienda media y residencial va a tener empuje, porque este tipo de empresas traen una dinámica de empleos de mucho mejor nivel y fomentan una demanda de vivienda de mayor valor”, dijo Marco Salazar Peñuñuri, director de administración y finanzas de Vidusa.

Verónica Lozano Galván, directora de relación con inversionistas de Javer, señaló que el nearshoring está asegurando una nueva generación de empleos en estados con vocación industrial como Nuevo León, Edomex, Querétaro, Jalisco, Quintana Roo y próximamente Puebla.

“Hemos cambiado nuestra mezcla, ya no tenemos para lo que es vivienda económica, sino estamos migrando a la vivienda media y creciendo en el residencial.

Nos ha ido muy bien, el año pasado fue un año récord para la rentabilidad de la compañía y vemos que esta tendencia va a seguir para el 2023″, dijo.

La desarrolladora que vendió el año pasado más de 12 mil viviendas, estima que este año sus ingresos crecerán hasta 10 por ciento y además tiene planeada la apertura de 11 proyectos más, con los que tendría ya un portafolio de 40 proyectos activos.

La compañía señaló que ha habido un desperfilamiento de compradores, pues antes solían vender hasta 18 mil viviendas contando las del segmento social económico.

Por otro lado, además del nearshoring y la actividad económica, el turismo ha aumentado la producción y venta de vivienda en Quintana Roo y Yucatán.

La llegada de turistas, extranjeros, nómadas digitales y visitantes, han impulsado al mercado para empresas como Cadu, Ruba y Vinte, con presencia en estas zonas.