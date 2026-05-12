Franco Escamilla asegura que los pobres asustan a la clase media: ‘Esa es su única función’

El comediante Franco Escamilla retomó una reflexión del comediante y actor estadounidense George Carlin sobre los estratos socioeconómicos y aseguró que la función de la clase baja es “asustar a la clase media”, durante una entrevista con el creador de contenido Roberto Martínez.

El standupero compartió su visión sobre cómo funcionan los distintos niveles socioeconómicos y retomó ideas atribuidas a Carlin acerca del papel que juegan las clases alta, media y baja dentro de la sociedad.

¿Qué dijo Franco Escamilla sobre las clases sociales?

Durante la conversación para el podcast Creativo en YouTube, Franco Escamilla retomó una reflexión de George Carlin sobre la relación entre ricos, clase media y pobres.

“George Carlin decía algo hermoso: que los pobres no pagan impuestos, los ricos no pagan impuestos. Están los ricos, que dominan, que gobiernan y no pagan impuestos; está la clase media, que paga todos los impuestos, obedece y se parte la madre; y está la clase baja, los pobres, que su única función es asustar a la clase media”, expresó.

De acuerdo con el comediante mexicano, la existencia de la clase baja funciona como un incentivo para que la clase media busque mantenerse lejos de esa situación.

“‘No quiero estar ahí’. Esa es su única función porque te hace agradecido. ‘Estamos batallando, pero hay gente que no tiene casa, luz, drenaje. Estamos bien’”, comentó.

El también exparticipante de Supernova Strikers afirmó que existen similitudes entre los extremos económicos y que varios comediantes han reflexionado sobre ello.

“Dices, ‘¿en qué se parecen la familia jodida y la familia rica?’: Tienen un familiar en el bote, tienen un chingo de hijos, se casan entre familias de repente. Se parecen un chin**”, señaló.

En contraste, consideró que la clase media suele percibirse como superior pese a estar sometida a presiones económicas y sociales. “Estamos aquí diciendo, ‘Soy mejor’. No, te están sometiendo”, dijo.

Franco Escamilla citó al comediante George Carlin. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Escamilla también habló sobre los problemas emocionales y sociales que, desde su perspectiva, afectan más a la clase media.

“El drama, la psicosis, la neurosis está en la clase media. El pobre no tiene trastornos de ansiedad ni depresivos. Está muy ocupado tratando de salir adelante sacando el día”, comentó.

Según el comediante, las personas con mayores recursos tampoco suelen involucrarse en ciertas discusiones sociales porque están enfocadas en cuidar su patrimonio.

“El rico no se preocupa por esas cosas porque está preocupado por cómo seguir siendo rico y en medio estamos todos los demás ahí de justicieros sociales”, agregó. “Ponte a jalar”, concluyó sobre el tema.

El día que estafaron a Franco Escamilla con 2 millones de pesos

El año pasado, Franco Escamilla relató en el pódcast Dimes y Billetes cómo perdió millones de pesos al inicio de su carrera debido a su desconocimiento sobre el negocio de los espectáculos.

Según explicó, una empresaria en Chihuahua revendía sus shows mientras él cobraba entre 20 y 30 mil pesos por presentación. Después de revisar la cantidad de boletos vendidos y la asistencia a sus eventos, concluyó que la promotora habría obtenido cerca de 2 millones de pesos gracias a sus espectáculos.

Franco Escamilla reveló que prefiere invertir su dinero en CETES o cosas que comprenda. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

El comediante señaló que esa experiencia lo llevó a encargarse personalmente de la organización de sus giras y de la administración de sus presentaciones.

Escamilla también recordó otras pérdidas económicas, como la cancelación de un show en Fresnillo, Zacatecas, que le costó alrededor de 100 mil pesos debido a la baja venta de boletos tras un fraude previo ocurrido en la ciudad.

Además, mencionó algunos negocios que no funcionaron como esperaba, entre ellos una imprenta y un bar afectado por la pandemia.

Ante esto, explicó que prefiere invertir únicamente en proyectos que entiende y conoce, como bienes raíces, CETES y su productora La Diablo Squad, mientras que su esposa se encarga de administrar las finanzas familiares.